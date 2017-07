Rivadavia y Pueyrredón se enfrentaron en el debut del Torneo Federal "B"

Pero cuando todo hacía parecer que la "V" se iba al descanso ganando por 1 a 0, llegó una jugada polémica. A los 43 minutos el árbitro del partido vio mano de Vanni dentro del área y cobró penal, el cual fue muy discutido por los jugadores de Rivadavia. Esto poco le importó a Pablo Olmedo, refuerzo del "Pulga", para cambiar el penal por gol y establecer el 1 a 1. De esta manera, y con el marcador igualado se fueron al descanso.

En el segundo tiempo Rivadavia fue superior a Pueyrredón y tuvo varias oportunidades de gol, pero ninguna de ellas terminó en el fondo de la red. A medida de que los minutos se fueron consumiendo el "Pulga" se conformaba con el empate y la "V" no lograba lastimar; de esta manera terminaron empatando 1 a 1.

De haber un ganador, ese tendría que ser Rivadavia, ya que jugó mejor e hizo más méritos para ganar, pero no pudo con a defensa de Pueyrredón, quien se llevó un punto importante.

En el próximo partido Rivadavia visitará a Coronel Aguirre, mientras que Juventud Pueyrredón recibirá a Puerto General San Martín.

Región Litoral Sur - Zona B

Resultados

(1ra. Fecha)

Rivadavia 1 - Juv. Pueyrredón 1

Atl. San Jorge 0 - Pto. Gral. San Martín 0

Tiro Federal 0 - Cnel. Aguirre 3

Adiur 3 - Unión 1

9 de Julio 2 - Ben Hur 0

Posiciones

Cnel. Aguirre 3

Aduir 3

9 de Julio 3

Rivadavia 1

Juv. Pueyrredón 1

Atl. San Jorge 1

Pto. Gral. San Martín 1

Ben Hur 0

Unión 0

Tiro Federal 0

Próxima Fecha (2da.)

Juv. Pueyrredón vs. Pto. G. San Martín

Cnel. Aguirre vs. Rivadavia

9 de Julio vs. At. San Jorge

Ben Hur vs. Adiur

Unión vs. Tiro Federal