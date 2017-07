Capacitación de búsqueda y rescate

Esta es la experiencia de Nico Jauregui compartida en la nota realizada en el programa de Fito y Noelia :

"...Pude concretar otro día más de capacitación, el cual se trataba de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas con espacios confinados, la cual fue una experiencia espectacular desde la parte teórica a cargo de los instructores, como también lo que fue la parte practica, que para mi gusto es lo mas lindo de toda capacitación y/o curso.Mas allá de que sea en modo de entrenamiento, adentro del simulador doy fe de que es muy real, en el cual teniendo poca movilidad física y ni hablar de la visión que es nula, se escucha gente pidiendo auxilio, ruidos a colapsos, y también llantos de bebes, que fue lo que más me tocó la cabeza estando ahi adentro, lo cual hay que estar bien preparado psicologicamente para una situación así de esta magnitud, mas allá de todo lo que se aprende en capacitaciones como esta, personalmente lo disfrute muchisimo y me traje muchas cosas para compartir con mis compañeros que por alguna razón no tienen la posibilidad de realizar esto que es único en sudamerica, en los ejercicios prácticos que me tocaron, que fueron 3, pude concretarlos a todos con la buena suerte de chocarme con "josesito" en el ultimo ejercicio, lo cual salimos juntos de adentro del simulador.

Gracias a mi cuartel por la posibilidad de capacitarme en cosas asi que quedan para siempre en uno como experiencias vividas que siempre superan con mis expectativas."