El Gobierno Nacional recepcionó la nueva alternativa para la Picasa

En horas de la tarde del jueves, el senador provincial Lisandro Enrico y representantes de la Provincia de Santa Fe, asistieron a Casa Rosada para dialogar con el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y solicitar la evaluación de la propuesta “Descarga de Laguna La Picasa al Río Paraná”. A modo de respuesta, los funcionarios del gobierno argentino se comprometieron a preparar un proyecto y presentarlo, a fin de solucionar la situación hídrica que azota al sur santafesino.

Entre los participantes de la mesa, además del ministro Frigerio, representaron a Nación: el Secretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, y el sub-secretario del Interior, Juan Carlos Morán. Por parte del contingente santafesino, asistieron con Enrico: el senador y presidente de la “cámara alta”, Rubén Regis Pirola; al secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni; y otros legisladores de la provincia.

Durante el encuentro, las autoridades nacionales se mostraron interesadas en analizar la propuesta impulsada por Lisandro Enrico. No obstante, también insistieron en rever otras variantes. De todos modos, pese a las diferencias de las alternativas, la finalidad es similar y desde el gobierno argentino arrojaron que avanzan con la vinculación de Laguna La Picasa y el Río Paraná, consideran que es la mejor obra para controlar el desborde de las aguas que perjudican al sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, sudeste de Córdoba.

Como valorización del encuentro en Buenos Aires, el legislador Enrico señaló: “La reunión resultó importante, por primera vez el gobierno nacional planteó que evalúa un proyecto de descarga al Paraná y se predispone a trabajar en ello. Nunca antes había ocurrido que, en la mesa de planificación se apunte a elaborar un nuevo proyecto, diferente al de los últimos años, que cambiase el curso de agua (hoy se dirige hacia la Cuenca El Salado). Ahora se avanza con un posible conducto que drene a La Picasa hacia al Paraná”.

Además, el senador por el Departamento General López mostró su conformidad por la aptitud que mostraron los representantes del gobierno nacional: “Por más que no podamos prescindir del curso de agua que va hacia El Salado, es una noticia optimista saber que las autoridades del estado argentino comparten nuestra propuesta y analizan la conducción de agua hasta el Paraná. Quizás, por determinados criterios no se opte por el proyecto que en su momento elaboró I.N.A.(2004), pero sí hemos coincidido en conectar La Picasa con el Paraná”.

Por lo pronto, la reunión concluyó en que Nación estudiará las distintas alternativas que se barajan y escogerá la más viable para convertirla en un proyecto. Elaborada la propuesta, será presentada ante el Comité Interjurisdiccional de Cuencas y el Gobierno de Santa Fe, a efectos de contar con el acompañamiento de la provincia para ejecutarla; esa es la idea que expusieron los funcionarios de gestión nacional.

“Nuestro primer paso está dado, ahora el proyecto y demás alternativas quedan bajo análisis de Nación. Seguiremos solicitando la solución al conflicto hídrico”, manifestó el senador provincial Lisandro Enrico.