Familiares de las víctimas de Monticas pintaron 13 estrellas en la ruta 33

Los familiares de las personas que fallecieron en el choque frontal entre dos colectivos de la empresa Monticas, ocurrido en la ruta 33 el 24 de febrero pasado, pintaron 13 estrellas amarillas en el lugar donde sucedió la tragedia, en conmemoración por esa cantidad de víctimas fatales. También estuvieron presentes sobrevivientes del siniestro vial y referentes de la Asociación Civil Compromiso Vial Rosario.

La actividad, que forma parte de una iniciativa nacional para recordar a las víctimas de accidentes viales se realizó este lunes al mediodía en el kilómetro 779 de la ruta nacional 33.

A tres meses del choque, todavía hay personas que se encuentran en recuperación. Uno de los casos es el de una joven oriunda de San José de Esquina, quien permanece en el Hospital Clemente Alvarez, de Rosario y no puede aún ser trasladada hasta su localidad. Otra mujer, de Pujato, todavía no pudo someterse a una operación de rodilla por el gasto en el cual debería incurrir. El retraso en la intervención quirúrgica le provocó problemas para desplazarse con normalidad.

Por otra parte, en Casilda, la ONG Prohibido Olvidar pedirá que no se le cobre impuestos a los afectados durante los próximos seis u ocho meses.