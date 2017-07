Audiencia imputativa en Casilda

La fiscal Marianela Luna, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Casilda, ordenó la detención el pasado martes de un efectivo policial domiciliado en Bigand, sobre el cual pesa una denuncia por abuso sexual ocurrido a fines de mayo, e incluso una condena anterior de ejecución condicional por un hecho similar en 2014.

Así, el pasado jueves 29 de junio tuvo lugar en la Oficina de Gestión Judicial de Casilda la audiencia imputativa llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación en la cual se estableció la prisión preventiva para un efectivo de la fuerza policial de la Unidad Regional IV por un hecho de abuso sexual hacia una mujer discapacitada que ocurrió a fines del mes de mayo del presente año. El abuso ocurrió dentro del comercio que el policía posee en su propia casa en Bigand (un almacén), y del cual la víctima era vecina.

Lo particular de este caso es que ya en 2014 el mismo efectivo policial había incurrido en un delito similar hacia una menor, aunque agravado por el uso de su arma reglamentaria. Es decir, mientras se encontraba en funciones en la Comisaría de Villada abusó sexualmente de una adolescente de 14 años, a la cual amenazó de muerte empuñando su arma en la cabeza para poder llevar adelante su objetivo y que la joven sea su esclava sexual por algunas horas.

Como otro agravante de ese entonces, el hecho se produjo dentro de la propia Comisaría, en la habitación que posee para que “descansen” quienes están de turno. En esa instancia intervino el fiscal Merlo, del MPA Melincué, y el juez otorgó, argumentando que no se había podido constatar el acceso carnal y que la figura sería la de un abuso simple agravado por ser personal policial y el uso de arma de fuego, una condena bajo la modalidad de condicional, por lo que el sujeto no fue tras las rejas. Aunque lo llamativo es que por haber sido condenado, más allá si de cumplimiento efectivo o ejecución condicional, por el sólo hecho de poseer una condena que incluso se dio en un juicio abreviado donde el imputado reconoció el hecho señalado, debía ser exonerado de la fuerza policial, cosa que no ocurrió.

Patrón de conducta

En 2017, el mismo efectivo policial, en disponibilidad, aunque aun perteneciendo a la fuerza policial de la Unidad Regional IV, cometió otro abuso sexual; en esta oportunidad a una vecina de su barrio que se acercó a su almacén para comprar unos productos que la madre le había encomendado. La mujer de unos 30 años, que posee una discapacidad mental, ingresó al comercio propiedad del policía y éste la hizo pasar a un ambiente en la parte trasera, donde tiene el depósito de mercaderías, allí la desnudó, la tomó por detrás con fuerza y se desató la peor pesadilla para la joven. Algo habría interrumpido su plan y no logró concretar el acceso carnal, aunque sí el sometimiento a tocamientos y lesiones propias de la fuerza ejercida para intentar la violación.

Así, bajo la carátula de abuso sexual gravemente ultrajante, fue imputado el jueves Osvaldo Suviría en la audiencia celebrada en la Oficina de Gestión Judicial, donde la fiscal Luna solicitó la prisión preventiva, pedido que fue concedido por la jueza de la Instrucción Penal Preparatoria, y donde el sujeto enfrentará ahora un nuevo proceso. Es decir, se le revoca la condena anterior y se suma todo en esta instancia penal.