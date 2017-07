Avalan pedido de Marijuán para indagar a Cristina Kirchner

La Oficina Anticorrupción avaló esta semana el último pedido de indagatoria que hizo el fiscal Guillermo Marijuán contra la ex presidente Cristina Kirchner en la causa denominada "La ruta del dinero K", pudo saber Infobae en fuentes judiciales. La definición quedó en manos del juez Sebastián Casanello, aunque no habrá novedades en lo inmediato. Antes, el magistrado quiere resolver la situación procesal de Lázaro Báez y otras personas que desfilaron por su juzgado en la última ronda de indagatorias.

Hace dos semanas, Marijuán había pedido la indagatoria de la ex presidente al considerar que "participó en las acciones de lavado de dinero" que se investigan en la causa. Para el fiscal, Cristina Kirchner "formó una asociación ilícita para aportar su decisiva funcionalidad gubernamental imprescindible para la adjudicación de las obras y de la masa de dinero que las solventó", junto con otras personas "entre las que estaba Báez".

El pedido de Marijuán venía encadenado con un duro pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal contra todos los involucrados en la investigación: el propio fiscal, el juez Casanello, y los dos organismos que cumplen el rol de querellantes: la Unidad de Información Financiera (UIF), y la Oficina Anticorrupción (OA).

En esa misma resolución, a comienzos de junio, la Cámara los había exhortado a ahondar la investigación contra la ex presidenta y a estudiar si el patrimonio de Báez es de él o si le pertenece a Cristina Kirchner y su familia. "No puede aceptarse que sea solo Lázaro Báez y su entorno particular sobre quienes se cargue la responsabilidad del inusitado capital ilícito y su circulación, desatendiendo la necesidad de realizar una investigación completa que abarque a los restantes integrantes de esa asociación ilícita", indicaron los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah.

El mensaje ya tuvo consecuencias. Primero respondió Marijuán, y ahora se sumó la Oficina Anticorrupción, que respaldó el pedido de indagatoria contra Cristina Kirchner en la causa iniciada hace más de cuatro años, tras un informe de "Periodismo para Todos", el programa de Jorge Lanata.

Sin embargo, según pudo saber este medio, el organismo que conduce Laura Alonso se expresó en contra de la unificación de las causas contra la ex mandataria, una idea abordada por la Cámara Federal y que gana predicamento en los tribunales de Comodoro Py.

Sin ir más lejos, Marijuán hizo el pedido de indagatoria en base a una "evaluación integral de las pruebas" obtenidas en otras dos causas donde está procesada la ex presidenta: la que investiga la corrupción en la obra pública, y la de la inmobiliaria Los Sauces.

"Es inevitable que algún día se junten las causas (contra Cristina) y que haya un gran juicio oral", repiten jueces y fiscales involucrados en esos expedientes. Sin embargo, para la Oficina Anticorrupción, ese camino sólo favorece a la ex presidenta.

Pese a críticas de sus superiores, que llegaron a decir que "ignora el contexto" y le dio a la causa un carácter "acotado", Casanello tiene como prioridad resolver la situación procesal de los últimos 27 indagados, entre los que se encuentran Báez, el contador Daniel Pérez Gadín, y el abogado Jorge Chueco.

En esta oportunidad, se los acusa de ser parte de un "entramado societario, jurídico y empresarial" destinado a "lavar dinero" tanto adentro como afuera del país, por una suma inicial de 60 millones de dólares. Es un nuevo capítulo del expediente que llevó a Báez a la cárcel. Cristina, por ahora, lo ve como una espectadora.

Fuente: NVS- Infobae