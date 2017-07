Lifschitz presentó el Plan Industrial 2017 para Pymes

El gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz junto con el ministro de Producción provincial Luis Contigiani, el secretario de Industria provincial, Emiliano Pietropaoli presentaron en Villa Gobernador Gálvez junto al intendente Alberto Ricci, el Plan de Desarrollo Industrial 2017; destinados a Pymes de todo el territorio santafesino. Las empresas podrán solicitar créditos desde 300 mil hasta 1.500 millones pesos a tasas bajas; entre otros beneficios.

Además, el ministro de Producción mencionó la implementación de convenios del sector público y privado a través de un Fideicomiso para la creación de Parque Industriales ya firmada en la localidad de Villa Constitución con el Predio de Paraná Metal, también con intenciones en Sauce Viejo y en Pérez con los talleres ferroviarios.

Palabras del gobernador

Lifschitz hizo un repaso por la historia industrial de Argentina y cuestionó las políticas económicas a nivel nacional actuales. “Hoy no tenemos claro dónde estamos parados porque hay medidas económicas que nos desorientan. Cuando se abre la exportación y se permite que ingresen -a bajos precios- productos que estamos fabricando desde hace años ponemos en serios riesgos económicos a nuestras pequeñas y medianas empresas nacionales”, expresó.

“Es por eso como gestión provincial hemos tomado la decisión, desde un inicio, acompañar a nuestro empresarios desde el más chicos al más grande, buscando alternativas en la cadena de valor. Hemos priorizado políticas de promoción y apoyo desde la inversión pública con un criterio social y destinado al desarrollo territorial, con programas accesibles a cada uno de los empresarios y con opciones”, expresó el mandatario provincial.

Plan de Desarrollo 2016 y las cifras

Por su parte el ministro de Producción recordó que el Plan Desarrollo Industrial 2016 fue lanzado en La Parejas hace un año y medio atrás y permitió que 450 empresas pudieran tomar 600 millones de pesos en créditos, con tasas del 13 a 14%, cuando el valor en su momento en los bancos era del 38%. Además de las 100 empresas que se capacitaron, en el marco de este Plan; y a otras 720 empresas se le brindó asesoramiento en Servicios Tecnológicos, como así también, otro número de empresas pudieron fomentar sus productos al exterior.

“Es posible abrirse al mundo, cuidando a las pymes y defender el empleo, pero se necesita de la mano del gobierno para activar las políticas económicas. Es por esto, que vamos a seguir en este sendero resolviendo los problemas administrativos del día a día de los empresarios, acompañándolos y brindando mayores posibilidades de desarrollo”, expresó.

Detalles del Nuevo Plan Industrial 2017

El secretario de Industria, de Agregado de Valor e Innovación provincial Emiliano Pietropaolo, explicó que el objetivo es fomentar la capacidad productiva, promocionar la creación de valores de origen, diversificar la economía y generar más puestos de trabajos.

“Se logra trabajando, logrando la competitividad sistemática; es decir, entender que una pymes no puede ser competitiva en si misma o cualquier empresa, necesita que sea competitiva en el listado de su cadena de valor, en el territorio, trabajar como bien se dice ¨portones adentro¨ y desde el Estado proponemos primero dos objetivos: ayudar en reducir tiempos y simplificar procesos. Si no es simple, no es pymes”, enfatizó.

Según el secretario para lograr Reducir Tiempos y Simplificar Procesos, el primer eje es el Estado que llega con tres programas: el primero es de “Ventanilla Única”, este plan permite que cualquier empresa que quiera radicar su industria lo haga presentando los papeles directamente en la Secretaria de Industria de Santa Fe y se evita pasar por los ocho ministerios como se hacía en años anteriores.

El segundo es la “Descentralización de Trámites”; es decir, que los empresarios pueden presentarse en cualquiera de las dependencias de la Secretaría de Industria, dentro de los cinco nodos, que esté más cerca de su localidad. “Entonces evitamos a las personas que no viven en Santa Fe tener que viajar a Santa Fe”, aclaró.

Y el tercer programa es de “Expedientes Electrónicos”. “La Secretaría de Industria va a implementar expedientes electrónicos en agosto, vamos a evitar tener papeles físico y nos permitirá reducir los tiempos. Si queremos empresas más competitivas tratamos que los empresarios estén más tiempo en las empresas y menos tiempo en los despachos de los funcionarios haciendo trámites”.

Pietropaolo expresó que el tercer eje es la Cadena de Valor, con tres programas a disposición: “Capacitación para Empresas”, a costo cero; y segundo, “Mejora de Competitividad”.

“Esto es ayudar a pensar a las pymes las mejores estrategias competitivas, para adecuarlas al nuevo sistema económico sea estudios de costos con cinco o seis cadenas, competir costo- calidad, etc”, señaló.

Y luego “Santa Fe al Mundo”. “Este programa se hace en conjunto con la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Provincia para ayudar a las empresas a conseguir nuevos mercados y fomentar la exportación de sus productos”, informó.

Para el tercer eje, el funcionario provincial agregó que “en conjunto con el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia, se pone a disposición el Fondo Para Mejoras de Infraestructura en Parques, Áreas y Distritos Industriales (Fopropi) un programa que permite hacer obras de infraestructura intra y extra muro a las empresas a través del municipio, otorgándoles una parte del costo de obras en créditos a través del estado municipal y la otra parte no reintegrable del Ministerio de Producción; a fin de bajar el precio”.

Otro programa que también destacó es “Santa Fe Industrial”, destinado a trabajar y crear nuevas áreas industriales.

Como así también, el plan “Reducir Impuestos”, en este punto, el secretario explicó que “con el Régimen de Producción Industrial 2017 que le va a permitir a las pymes que radiquen una nueva industria, o bien que hagan un aumento de planta en un 20%; tener una exención de sus impuestos provincial por un año y otros impuestos hasta 10 años”.

Otro de los programas es para “inyectar Tecnología e Invovación”. Por un lado, a través de “Mas Pymes, Mejor Santa Fe”. “Son créditos a tasa 0%. Por un lado, poder contratar consultoría para hacer mejora de planta”, indicó. Y por otro lado, ponen a disposición la Dirección de Asistencia Técnica (DAC). “Para aquel que quiera hacer un estudio de costo industrial, curso de seguridad e higiene, ensayos de materiales, diseños asistido por computadoras y se pone a disposición la Agencia de Inversiones Santafesinas que de alguna forma ayuda a las empresas a conseguir nuevos mercados o qué tipo de tecnología pueda estar incluyendo”, agregó.

FINANCIACIÓN

Pietropaolo índico que el financiamiento para los proyectos se otorga en tres líneas. La primera destinada a las empresas que recién comienzan.

“Para las pymes que dan sus primero pasos, quieren ir por el banco y no pueden acceder a un prestamo, estamos creando la línea del primer crédito y es de 300 mil pesos a sola firma, con el nuevo Fondo de Inversiones de Desarrollo de la Provincia de Santa Fe”, informó.

La segunda línea es para las Pymes que tiene problemas de garantías y no pueden pedir créditos en los bancos.

“Estamos potenciando nuestro Fondo de Riesgos Específicos y se le dará hasta 500 mil pesos por empresas para que complementen su calificación. Es decir, van a permitir ingresar en la calificación para poder acceder a la línea de crédito bonificados”, expresó.

Y la última, es para las empresas que pueden solicitar un crédito al Banco sin problemas, se les dará hasta 1.500 millones de pesos.

“Es la línea más importante de la Argentina de crédito en pymes destinadas para las industrias, comercios, agricultura; es decir, las necesidades financieras no tienen que ver con el rubro, tienen que ver con crecer. Queremos ayudar a cada pyme, con créditos a 4 años, con tasas bien bonificadas; esto le va a permitir a cada empresa financiar esos sueños, proyectos y le otorga la necesidad de crecer”, finalizó.

Para mayor información podrán bajar el Plan Completo de Desarrollo en la Pagina Oficial de la Provincia de Santa Fe en: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/214876/(subtema)/93793

La presentación de los puntos y detalles se realizó, ayer a las 19 horas, en Villa Gobernador Gálvez; en las instalaciones del Club Talleres de la ciudad. Contó con la presencia de intendentes y presidentes comunales, empresarios regionales y representantes de la Asociación de Comercio e Industrial (ACI) villagalvense.

Palabras del intendente de V.G.Gálvez

Quien también habló en la presentación fue el intendente Alberto Ricci, comenzó recordando los 127 años de historia de Villa Gobernador Gálvez, la llegada de importantes industrias de la localidad como los talleres ferroviarios, el frigorífico como el Swift, luego la yerbatera “Cachamai”, mencionó el actual desarrollo del Área Industrial, de la ACI y del polo del plástico; entre otras.

Ricci expresó: “Así fuimos creciendo y convirtiéndonos en una ciudad industrial donde el 75% de su masa industrial es asalariada y cobra un sueldo de estas industrias”.

“Estamos agradecidos en que los industriales se reúnan acá y que se lance este plan, importante para el sector público y privado porque sabemos que Santa Fe es una provincia muy productiva, necesita de todo este tipo de créditos para seguir creciendo; ya que es una provincia que aporta al tesoro nacional”, sostuvo.

FIDEICOMISO PARA PARQUES INDUSTRIALES

Durante la presentación del Plan de Desarrollo, el ministro de Producción también hizo mención a otra iniciativa para el sector industrial, se trató de convenios de fideicomiso que está llevando a cabo el gobierno de la provincia con sectores privados.

“Estamos desarrollando el fideicomiso público-privado para el desarrollo de Parques Industriales. El gobernador está a punto de cerrar este acuerdo en Sauce Viejo”, indicó.

Contigiani remarcó que la iniciativa nació en Santa Fe y lo definió como “un esquema novedoso”. Y anunció: “En Villa Constitución, los dueños de Paraná Metal nos acaban de firmar el convenio para el desarrollo de un Parque Industrial. Ahí nos espera más de 55 hectáreas, luego el armado del fideicomiso y el proyecto ejecutivo para el desarrollo de la infraestructura”.

El ministro comentó también que para Pérez la idea es la misma. “Están los predios de los Talleres Ferroviarios, lo vamos a hacer como sea porque es un área estratégica para la gran metrópolis de Rosario y de Pérez. Por eso destaco mucho este hallazgo de la política industrial de Santa Fe”, concluyó.

Fuente: NVS-Noticias