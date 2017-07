APARTAMIENTO

Los motivos argumentados por Mauricio Clavero son las agresiones que viene realizando Lattanzi contra el integrante del MPA. Clavero considera que estas declaraciones son en extremo agraviantes y deberá resolver el Regional si las causas continúan en el despacho de Clavero o son adjudicadas a otro fiscal.



No llama la atención que Lattanzi formule estos agravios ya que se deduce que "no hay mejor defensa que un buen ataque" y que cualquier declaración o contestación de Clavero serviría para solicitar la Recusación.



Todo ésto se puede enmarcar dentro de la política absolutista que viene desarrollando la Administración Municipal. Primero las instituciones (Bomberos, Consejo De Seguridad Ciudadana Rufino, etc.), luego Concejo Deliberante con los permanentes aprietes (ahora con la reducción de la transferencia de fondos) y finalmente al Fiscal.



Fuente:Nvs-Rufino