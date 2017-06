16ta. Maratón Internacional de la Bandera

Desde avenida Belgrano, los corredores partieron a las 9 para comenzar a recorrer los 42 kilómetros de la prueba.

Hubo participantes de Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España, México, Rusia y Gran Bretaña, entre otros.

Las categorías que compiten son convencionales, sillas de ruedas, discapacidad visual e intelectual y parálisis cerebral.

Mauricio Laphizborde participó y contó su experiencia en el aire de FM Sonic.

UN POCO DE HISTORIA

La idea de la realización en Rosario de una maratón de 42,195 Km., la “verdadera maratón”, nace en 1999.



La Asociación Rosarina de Atletismo, con el invalorable apoyo del Banco Bisel en su calidad de sponsors, y poniendo en práctica las ideas del maratonista Dr. Horacio Kapellu, comienza un camino de organización de eventos de gran transcendencia.



El éxito obtenido en las distintas pruebas realizadas sobre distancias cortas y la experiencia adquirida posibilitaron planificar el gran sueño para el año 2002.



Llegaba el momento de realizar la verdadera maratón. Nuevamente con el patrocinio del Banco Bisel Crèdite Agricole se fueron ultimando todo los detalles con meses de anticipación.



Uno de las características principales sobre la que se basaba el éxito de los eventos era la previsibilidad, responsabilidad, respeto y esmero con la que se trabajaba.



Lamentablemente la grave crisis que afectó al país en los primeros meses del 2002 (pesificación, corralito, etc.) produjo la salida del país del mayor grupo inversor de nuestro patrocinante exclusivo, siendo la entidad bancaria intervenida por el Banco Central.



A escaso mes y días de la realización del evento y con la ya totalidad de los corredores inscriptos y una abultada lista de espera, tuvimos la noticia que el Banco no podría cumplir en forma íntegra con su compromiso.



Fue allí que tomamos la firme decisión de continuar con el proyecto y realizar el evento a pesar de las contingencias. La medida fue aplaudida por los esforzados corredores que venían de meses de preparación y de ver como se suspendían eventos deportivos clásicos del país.



Sacando a relucir el espíritu de deportistas que nos animó siempre y con el apoyo de mucha gente, entre los que jugó un papel muy importante nuestras autoridades municipales y provinciales, pudimos sacar adelante lo que resultó a la postre la maratón más importante del año en la Argentina y la de mayor cantidad de participantes realizada en el interior del país.



El intendente municipal de Rosario Dr. Hermes Binner, acompañado del Director de Deportes de la Provincia de Santa Fe Lic. Raúl Araya, fue el encargado del disparo que dio inicio a la competencia.



De un total de 1300 inscriptos, 752 corredores cumplieron los 42,195 K del recorrido trazado junto la costa del Paraná, pasando por el mercado Retro “La Huella” y el coqueto Bv. Oroño



Todos ellos, como así también los más de 500 voluntarios, fueron agasajados por la tarde en la “Maraton party” y entrega de premios realizado en el Centro de la Juventud.



Para la segunda edición se comenzó a trabajar con mucho tiempo de anticipación, pero con la incertidumbre propia de no contar con apoyo económico.

Nuestros primeros volantes anunciaban “en la primera edición se nos cayeron los sponsor, el país entró en un caos y la hicimos igual y fue un éxito, por cuanto tenemos lo más importante.... vos”.

Con la experiencia de lo que nos había tocado vivir para la primera edición, salimos a promocionar la prueba prometiendo menos de lo que pensábamos dar. De esta forma, por ejemplo, la entrega de la remera recordatoria de la Maratón fue una grata sorpresa para los esforzados corredores que arribaban a la meta.

Con los meses se fueron sumando los sponsors y el apoyo total del Grupo Televisión Litoral que a través de Canal 3, Radio 2 y FM Vida dieron una cobertura muy amplia al evento, posibilitando gran cantidad de público en todo el recorrido.

El balance fue óptimo, con 741 corredores llegando a la meta, ante una multitud de espectadores que se había dado cita al Monumento a la Bandera y que vibró cuando se anunciaba el triunfo de la local Pamela Mahón por sobre la brasilera Paula Brunetti.

Para las estadísticas quedará que participaron maratonistas ingleses, israelitas, y de toda Sudamérica, y que el triunfo le correspondió al atleta de los ñandúes Mario Aguilera, de 48 años de edad.