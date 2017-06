Mendoza, Córdoba y España, entre los destinos que quiere Norwegian

Los vuelos entre Buenos Aires y Londres anunciados este jueves fueron la carta de presentación de Norwegian en la Argentina. Pero la aerolínea low cost todavía aguarda que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) evalúe las 146 rutas aéreas nacionales, regionales y transcontinentales que la compañía solicitó para ampliar sus operaciones en el país.

Bjorn Kjos, CEO y fundador de la empresa, confirmó que la empresa tiene especial interés en empezar a operar vuelos de cabotaje entre Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, los tres principales destinos que esperan trabajar dentro del país. En el plano internacional, mencionó además el plan para iniciar vuelos a España y competir con la firma Level. A principios de este año, la flamante aerolínea low cost del grupo IAG –dueño de British Airways e Iberia, entre otros– vendió sus primeros vuelos desde Buenos Aires a Barcelona a un precio promocional de 149 euros.

En Norwegian creen que aún hay mucho margen para la llegada de nuevas aerolíneas a la región. "Todavía es caro viajar desde Buenos Aires a otras ciudades en América del Sur y los Estados Unidos. Uno debería tener tarifas tan bajas que la gente se sienta realmente atraída por los vuelos", explicó Kjos

El CEO de la empresa de origen noruego concedió una entrevista a este medio en la residencia oficial del embajador argentino en Londres, Carlos Sersale di Serisano, luego de que ambos encabezaran el anuncio de los primeros vuelos desde esa ciudad a Buenos Aires.

En el reportaje, Kjos explicó que la ruta que unirá los aeropuertos de Ezeiza y Londres-Gatwick estará operada por tripulación británica debido a que los vuelos serán realizados bajo la matrícula que su empresa tiene en el Reino Unido. Una vez que la ANAC apruebe la licencia y las rutas de la firma Norwegian Air Argentina (NAA), la compañía tiene intenciones de contratar en una primera etapa entre 200 y 250 personas para operar las seis aeronaves que unirán Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

-¿La idea es que los pasajes entre esas ciudades sean más baratos que los que hoy ofrecen Aerolíneas Argentinas y otras compañías?

-En la Argentina existe un piso mínimo debajo del cual no se puede operar, pero nuestras tarifas serán bajas, sí. Esa es la manera en la que trabajamos.

-¿A qué otras ciudades quieren viajar?

-Tenemos mucho interés por una variedad de ciudades dentro de la Argentina, para las que ya hemos aplicado para obtener las rutas aéreas. Todavía es caro viajar desde Buenos Aires a otras ciudades en América del Sur y los Estados Unidos. Uno debería tener tarifas tan bajas que la gente se sienta realmente atraída por sus vuelos. Uno no debería tener que pagar más por viajar a Europa (desde Buenos Aires) que lo que se paga por viajar desde Estados Unidos, por ejemplo.

-Los gremios aeronáuticos tienen un poder significativo en la Argentina. ¿Les preocupa que los reclamos salariales pueden afectar sus márgenes de rentabilidad?

-Hay gremios en España, en Noruega, en Suecia… Hemos acordado con todos ellos. No creo que eso vaya a ser un problema.

-¿Su plan de inversión puede verse afectado por el resultado de las elecciones de este año o por la posibilidad de que haya un nuevo gobierno en 2019?

-A todos les gusta tener tarifas bajas, así que creo que vamos a poder adaptarnos sin importar el gobierno. No creo que nadie quiera sacarle a la gente las tarifas más bajas una vez que se acostumbren a ellas.

-¿Y si un nuevo gobierno decide darle mejores condiciones a la aerolínea estatal?

-No creo que sea la mejor idea gastar el dinero de la gente en una aerolínea. Es mejor gastarlo en infraestructura, para construir rutas o vías. Hoy muy pocos gobiernos gastan en aerolíneas. ¿Por qué deberían hacerlo? Miren a Europa: ya hay suficientes aerolíneas y no muchas son estatales.

-Varias aerolíneas ya anunciaron planes de inversión en Argentina. Una de ellas, Avianca, está hoy siendo investigada por sus vínculos con la familia del Presidente. ¿Está al tanto de esa investigación?

-Sí, he leído acerca de ella, pero no conozco los detalles.

-Ante esa denuncia, ¿le preocupa la posibilidad de que haya competencia desleal en Argentina?

-No, no me preocupa. Una competencia desbalanceada no es buena para el país ni para su gente. Los trabajos que crea una aerolínea no están en el cielo, están en la tierra. Un político en Washington me dijo hace poco que por cada trabajo que se crea a bordo de un avión, hay otros 54 (puestos indirectos) que se crean en el país.

-¿Norwegian hubiera podido empezar a operar en Argentina antes? ¿O fue el cambio de reglas del nuevo gobierno el que les permitió llegar a la Argentina?

-Es muy importante para cualquier negocio contar con un gobierno estable y profesional. Y creo que hoy en la Argentina tienen un gobierno muy estable y profesional. No conocí al gobierno anterior, así que no lo sé. Pero hay una condición que siempre es necesaria: tener un gobierno políticamente estable y sin corrupción. Nunca pagué una sola moneda para la corrupción ni pienso hacerlo.

