Martín Fierro 2017: El Marginal se llevó el Oro y Mirtha Legrand el de Brillantes

Los Martín Fierro 2017 se entregaron anoche en una ceremonia prolija que recién cerca de su cierre, a diferencia de otras ediciones, comenzó a tener un cierto acento político cuando en los discursos de agradecimiento se empezó a hacer referencia a "la grieta", a la "necesidad de más diálogo" y a la situación económica del país.

En esta edición de los galardones a lo mejor de la pantalla chica, El Marginal recibió el Martín Fierro de Oro y Mirtha Legrand el de Brillantes, que lo entregó Aptra por primera vez. Además, la diva obtuvo la estatuilla a mejor labor en conducción femenina y su ciclo La noche de Mirtha se impuso como mejor programa de interés general. Hubo algunas sorpresas como el galardón a mejor ficción diaria para La Leona, que destronó a la gran candidata, Educando a Nina, pero en la mayoría de los casos las estatuillas fueron a las manos esperadas. Aquí te contamos cuáles fueron los momentos más destacados de la noche.

La primera premiada: Andrea Rincón

La entrega de los premios comenzó quince minutos más tarde de lo pautado, a eso de las 21.30, ya que muchos de los famosos llegaron sobre la hora a la fiesta. Mariana Fabbiani y Guido Kaczka dieron comienzo a la ceremonia y el primer Martín Fierro de la noche fue para Andrea Rincón , quien fue destacada como actriz revelación por su papel en La Leona. "Estoy muy nerviosa, no quiero llorar. Me gusta recibir este premio y hacer lo que más me gusta hacer que es actuar", dijo Rincón visiblemente emocionada y le dio gracias a personas como Sebastián y Julieta Ortega.

La gran ganadora: Mirtha Legrand

Anoche, la diva de los almuerzos ganó tres de los principales galardones . Mirtha Legrand pisó por primera vez el escenario cuando recibió el premio a mejor programa de interés general. Al hacer su discurso la Chiqui pareció quebrarse al decir: "Tengo algunos Martín Fierro en mi haber, pero éste llega en un momento muy oportuno porque ya pasó mucho tiempo y me voy a retirar, ya es hora. He cumplido un número redondo que lo odio, pero ya es tiempo de retirarme", dijo mientras la cámara mostraba el rostro sorprendido de su nieta Juana.

Más tarde, recibió el Martín Fierro de Brillantes que este año se entregó por primera vez. Luego obtuvo el de mejor conducción femenina y tras varios discursos que se refirieron a "la grieta", la diva remarcó: "Tratemos de estar unidos todos los actores, que esto de la grieta se acabe porque es inaguantable. Se puede disentir porque el disenso hace a la democracia, pero sin agresiones".

Otro gran ganador: Marcelo Tinelli

ShowMatch ganó cuatro galardones de los cinco rubros en los que estaba nominado. Mientras Marcelo Tinelli se alzó con el de mejor conductor masculino; Alejandro Ripoll se impuso como mejor director y el programa obtuvo las estatuillas a mejor producción integral y a mejor reality.

Adrián Suar también festejó

El ganador a mejor protagonista en un unitario puede sorprender también porque parecía que tenía nombre y apellido y eran los de Juan Minujín, pero finalmente se lo llevó Adrián Suar . En su discurso hizo hincapié en su carrera y en cómo se sentía dolido cuando en el pasado destacaban su simpatía por sobre su perfil de actor. "Me pasa mucho como productor: no hay buenos o malos actores, sino que hay actores que pueden ser buenos para un determinado papel", remarcó.

Susana, siempre Susana

Susana subió al escenario de los Martín Fierro para agradecer la estatuilla a mejor programa de entretenimientos por su ya clásico ciclo. Luego de reírse de que es a veces es un tanto despistada, saludó desde el micrófono a Moria Casán y le dijo a Marcelo Tinelli que había llegado tarde a la ceremonia. Claro, fue un reto con mucho cariño y frescura a lo Susana. Además, la diva recibió un homenaje de Aptra por sus 30 años en pantalla.

Miguel Ángel Solá y la crítica al "boicot" a La Leona

Miguel Angel Solá ganó como mejor actor de reparto por su papel en La Leona y además de agradecer a Aptra por ser considerado en la terna, a su mujer, a sus tres hijas y a los productores Pablo Echarri y Martín Seefeld , aprovechó para criticar el manoseo que sufrió la tira. . "Fue la serie más bonita en la que estuve - dijo el actor-, a pesar de la mala colaboración y de los errores", expresó.

La Leona, la mejor ficción diaria

"La Leona quiso ser una novela más, pero por el momento en el que se dio terminó representando a mucha gente. Se lo quiero agradecer a todos los desocupados y a las cooperativas que son la mayor expresión de trabajo donde las cosas son adversas" dijo Pablo Echarri cuando recibió el premio a mejor ficción por La Leona. La tira estaba ternada junto a Los ricos no piden permiso (El Trece) y Educando a Nina (Telefé), que parecía ser "la candidata" de la noche. Por su parte, Nancy Dupláa, a diferencia de Miguel Ángel Solá, destacó el apoyo de Telefe: "Cuando un determinado sector quería boicotear la novela, ellos se la pusieron al hombro".

La Leona ganó varios premios. Además de mejor ficción, revelación y mejor actor de reparto, Nancy Duplaá se impuso como mejor actriz y coincidió en su discurso con Echarri y dedicó la estatuilla a "las primeras víctimas de este año y medio de una nueva Argentina. Una Argentina que cierra fábricas, que golpea a los obreros y los deja sin trabajo".

Chicanas por la lógica de las ternas y campaña K

El Marginal ganó como mejor unitario y a la hora del discurso de recepción del premio uno de sus productores tomó la palabra y aprovechó para criticar la lógica de las ternas, ya que consideró que algunos programas no son equivalentes a otros para competir por el mismo galardón. "No es fácil comparar un programa de baile con un programa de ficción, es medio raro, por eso gracias".

En tanto, Gerardo Romano , que trabajó en esta ficción, dejó un claro mensaje político de cara a las próximas elecciones: : "Quiero convocar a todos los argentinos a la Unidad Ciudadana [haciendo referencia al frente que lanzó Cristina Kirchner la semana pasada]".

Los momentos más emotivos de la ceremonia

Uno de los momentos emotivos de la noche fue el homenaje al periodista Ramón Andino a 30 años de su fallecimiento. Sus hijos, Guillermo y Marisa Andino fueron los encargados de subir al escenario para retirar el galardón. "Él amaba esta casa, el viejo Canal 13 -dijo con emoción Guillermo-. Amaba venir para poder dar las noticias de esa manera coloquial que tenía (...) El premio dice 30 aniversario de la muerte de Ramón Andino, 30 años del debut de Guillermo Andino. Tengo varios premios, pero este es el más importante".

La grieta, de boca de Luis Novaresio

Luis Novaresio ganó en el rubro mejor labor periodística masculina y fue uno de los primeros que hizo referencia a la división entre kirchneristas y opositores al Kirchnerismo. "La grieta es una estupidez -dijo-. La grieta es un negocio de quienes están en contra del principio de disentir y que descalifican por prejuicios".

El discurso pícaro de Diego Brancatelli

Intratables se llevó la estatuilla a mejor programa periodístico frente a Periodismo para todos y Animales sueltos y, una vez más, Diego Brancatelli dio la nota con sus palabras. . Al principio, al recibir el premio, Santiago del Moro destacó el espacio de discusión que abrió el programa. "La política nos ha estafado a todos (.) Estos son los valientes, estos son Intratables por América, carajo!", dijo señalando a sus compañeros de programa. Luego, Brancatelli tomó la palabra y sostuvo: "Para cerrar la grieta quiero cerrar con un discurso fuerte porque viene aburrida la cosa, acá tengo a la Cristinita de la suerte [y sacó una muñequita de una caja que llevaba con él], es para Jorge Lanata ". No hubo aplausos ni chiflidos. Sólo silencio.

El Oro para El Marginal

El Martín Fierro cerró con el Oro para El Marginal, la miniserie escrita por Adrián Caetano , dirigida por Luis Ortega y producida por Sebastián Ortega . Recordemos que la miniserie galardonada contaba con ocho nominaciones en los diferentes rubros y era una de las grandes candidatas de la noche.

En un discurso corto y emotivo, Ortega destacó: "Qué lindo volver después de tantos años y ganar este premio, creo que este es el resultado de la pasión, de hacer lo que a uno le gusta. Es poder llegar a casa, mirar lo que uno hizo y sentirse orgulloso. Así que a todos los apasionados, les dedico este premio. Y muy especialmente a mi novia Carla que es mi gran amor y que me hace el aguante siempre para encarar este tipo de proyectos y también a mis hijos, a Paloma, Dante y a Helena y a mis viejos que cumplieron 50 años de casados, esto es para ustedes"

Fuente: NVS-SM