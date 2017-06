El kirchnerismo conformó el frente “Unidad Ciudadana” sin el PJ

El nuevo frente es liderado por la ex presidenta Cristina Fernández, quien todavía no definió si será candidata a senadora. La confirmación de la nueva agrupación se dio ayer tras la reunión que la ex mandataria mantuvo con una treintena de intendentes bonaerenses. Desde “Unidad Ciudadana” se encargaron de dejar la puerta abierta para que Florencio Randazzo se sume al frente.