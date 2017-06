Farré: la vida de un femicida en la cárcel

"¿Tenés para anotar, no? Mirá que tengo bastante para decir. Si querés te presto una lapicera". Fernando Farré premedita todo. Se anticipa a las preguntas, se adelanta a su interlocutor y tiene respuestas para cualquier cosa. Se lo nota cómodo. Él mismo lo confiesa: "Acá estoy mejor que en la calle". Quiere controlar lo que ocurre a su alrededor: revisa lo que los periodistas anotan en su cuaderno y propone los lugares para que le saquen las fotos. Farré, dentro de la cárcel, se siente como en su casa.

En el ingreso de la prensa a la Unidad 46 de San Martín no se ven las celdas y tampoco los internos. De fondo se escucha cumbia y en un cuarto especial, que sirve de oficina para uno de los policías del penal, espera Farré. Zapatillas, jean, camisa y chaleco, el hombre que asesinó a su mujer de 66 puñaladas aparece con una taza de té caliente que acaba de prepararse. No está esposado. Lo acompaña un oficial. Es el propio Farré el que invita a pasar al cuarto, tan chiquito como el baño de un monoambiente. "Sentate tranquilo", dice, como si fuera el dueño del lugar.

Pide que no lo graben y agrega que es la condición para brindar la entrevista. Prolijo, ordenado y tranquilo, apoya sobre la mesa un cuaderno con inscripciones que hizo durante el juicio. Palabras subrayadas, flechas y hasta un pequeño cuadro sinóptico. De ese cuaderno saca también una nota que este cronista escribió durante el juicio que lo condenó a cadena perpetua: "Cuando leí esto (señala el artículo) decidí no estar en los últimos dos días".

La nota habla sobre el testimonio de Gabriel Calfat, un vecino de la pareja que declaró que Claudia Schaefer le había dicho que no quería denunciar a su marido porque "tenía miedo de que la mate". Dice que eso es mentira y los primeros 20 minutos de la charla son para aclarar que él nunca le pegó a una mujer, que no es un violento, que está en contra de la violencia machista y que además repudia los femicidios. "Estoy a favor del Ni Una Menos -asegura-, estoy dispuesto a marchar con ellas encadenado desde atrás".

Recuerda datos, fechas, hasta el nombre y apellido del profesor de natación de uno de sus hijos, pero cuando se le pregunta el motivo por el cuál asesinó a su mujer dice que no lo sabe y que tampoco recuerda nada de ese momento: "Tuve un brote psicótico, un instante en donde no pude comprender la criminalidad de mis actos. No sé por qué lo hice. Sé que soy el asesino de mi esposa, la mujer que amé y con la que me casé para toda la vida, la madre de mis hijos. Le quedaban 50 años de vida. Hice un daño irreparable".

No hay ninguna otra persona cerca. Es un mano a mano literal. Ni siquiera hay policías a la vista. Avisa que no hay apuro: "Podemos hablar el tiempo que sea necesario". Cuenta que trabaja dentro del penal como administrativo: "Controlo todas las donaciones que salen y entran a la cárcel, me tiene activo y una de las cosas que me mantienen vivo". Dice que mira la serie Game of Thrones "que me tiene enganchado" y estudia Sociología todos los lunes, martes y miércoles: "La semana pasada me saqué un ocho en ciencias políticas", dice, contento. Las únicas visitas que recibe son de su papá, con quien juega al ajedrez, y de su mamá, con quien juega a las cartas.

Los oficiales penitenciarios consideran que Farré es un "bocho", un tipo que no causa problemas: "Es uno de los más inteligentes que hay acá". No es común que un preso tenga un máster en negocios (MBA) en los Estados Unidos y hable tres idiomas: inglés, francés y portugués. Lleva un año y medio preso en este lugar y nunca tuvo incidentes ni peleas. Comparte celda con otro asesino y con un ladrón: "Pero ya me van a mudar más cerca del pabellón donde se dan clases. Porque cada vez que me trasladan es un operativo molesto y quieren evitarlo enviándome más cerca de allí", dice Farré.

Estira sus piernas e interrumpe sus respuestas con sorbos de té. Se levanta en un momento para señalar el lugar donde hace un año escribió la carta para sus hijos que leyó cuando el juez le otorgó la última palabra: "Creía que así era la mejor manera de que les llegara. De otra forma no estaba convencido de que la iban a recibir". Se le pregunta si sabe que dos de sus hijos firman con el apellido Schaefer y Farré contesta: "Me parece lógico, están en su derecho y está bien si así lo sienten".

Farré ganaba más de 100 mil pesos por mes cuando era gerente general de la empresa Coty. Compartió un partido de tenis al lado de Donald Trump, iba al mismo gimnasio que el presidente Mauricio Macri, desayunó varias veces con Lady Gaga, cenó y se fotografió con Susana Giménez, se codeaba con la farándula. Ahora pasará el resto de su vida preso: "Sólo me quedo con el momento de ir caminando por la calle de la mano con mi hijo".

La entrevista se termina y es él quien abre la puerta del cuarto. También es él quien da aviso a los policías de que el encuentro llegó a su fin. Sale un rato al patio y mira el sol. Nadie lo detiene ni le le dice nada. Justo acaba de llegar la psicóloga con la que tiene una sesión semanal: "Acá estoy contenido, me curaron y estoy mejor que cuando llegué".







Fuente: NVS-CLARIN