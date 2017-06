Cinco presidentes comunales peronistas cambian de partido para las próximas elecciones

Bajo argumentos tales como evitar una interna partidaria o por la falta de obras para sus localidades merced a la pertenencia opositora al gobierno provincial y nacional, los referentes “ex peronistas” hicieron las valijas. Conmoción en el justicialismo del departamento General López.

Por su parte el titular del PJ en el departamento General López y presidente comunal de Chovet, Esteban Bogdanich, confirmó que los cinco presidentes comunales justicialistas serán candidatos por otras listas lo que no deja de ser un dato llamativo más allá de las excusas de rigor.

Los mandatarios comunales en cuestión son Hernán Giannini de Amenábar, Daniel Sagardia de Diego de Alvear, Roberto Alberdi de San Gregorio, Orlando Pruzzo de Cañada del Ucle, José “Tito” Leguina, de Hughes.

Hernán Giannini, de Amenábar y se sumará al cuerpo de trabajo político del senador radical Lisandro Enrico. Orlando Pruzzo, de Cañada del Ucle, muta hacia el Partido Demócrata Progresista (PDP) conducido por el diputado firmatense Gabriel Real. Ambos abandonan el peronismo para, sin medias tintas, adherir al FPCyS. O sea el que fue su rival electoral desde hace varios años.

Por otro lado, José Leguina, de Hughes; Roberto Alberdi, de San Gregorio; y Daniel Sagardia, de Diego de Alvear, curiosamente, parten hacia el partido del polémico dirigente ruralista Jerónimo “Momo” Venegas, Partido Fe; muy allegado al macrismo.

Sólo Daniel Sagardia de Diego de Alvear esbozó alguna que otra excusa. “Si es verdad. Voy por el partido del Momo Venegas porque no quiero ir a internas en mi pueblo. A mí las internas no me gusta y aclaro que con el partido Fe voy solamente en la comuna. Nosotros no tenemos nada que ver ni con Venegas ni con el PRO de Mauricio Macri. Solo a nivel local vamos con Fe. Hay otros compañeros que están en la misma situación que yo y por eso aceptamos esto”. El resto de los mandatarios esquivaron a los medios al mejor estilo de Leonel Messi.

Pase

Dentro de los que adhieren momentáneamente al partido Fe del Momo Venegas también se encuentra el médico de Hughes y actual presidente comunal, José “Tito” Leguina. El jefe comunal no tenía una pasado peronista pero ganó las elecciones con ese partido tras desbancar a su enemigo político y ex mandatario comunal Mario Viola que casualmente es funcionario del gobierno provincial y pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR). El argumento fue el de evitar la interna con un candidato de La Cámpora que sí irá por el Justicialismo.

El caso más enigmático es el del presidente comunal de San Gregorio, Roberto Alberdi, quien si tiene procedencia, historia y militancia peronista desde siempre. Fue un baldazo de agua fría tras confirmarse su fuga hacia Fe de Venegas ya que siempre se lo identificó con el kirchnersmo y si hay algo que no tiene Venegas es un pelo de Kirchnerista. La excusa, evitar la interna con Fernando Tarditi, ex presidente comunal y enemigo de Alberdi. Tarditi se presenta por el peronismo.

Hernán Giannini es hijo del ex presidente comunal Juan Carlos Giannini que gobernó la localidad durante nueve períodos; es decir 18 años. Dejó a su hijo al mando de la comuna y ya lleva seis años al frente del Ejecutivo. Ambos tienen pasado radical pero durante el kirchnerismo, se convirtieron en feroces defensores del modelo K; sobre todo Juan Carlos. Ambos son de extracción radical y todo indica que, al menos en este caso, “siempre se vuelve al primer amor”.

En Cañada del Ucle también se puede dar un caso de travestismo político ya que obtuvo la comuna de la mano del justicialismo y ahora todo indica que se iría al FPCyS para ser el candidato del oficialismo. “La billetera oficial y la que manejan los senadores es tremenda. Eso hace que muchos se vayan del PJ que no gobierna en busca del cobijo que te da la guita”, dijo un viejo operador del departamento General López al que se le atribuye la famosa frase de que “no hay nada más traicionero que un presidente comunal”. Parece que tan equivocado no estaba la persona al que todos apodaban veneno.

Batacazo

El actual presidente del PJ en el departamento General López es Esteban Bogdanich y presidente comunal desde 2003 en Chovet. Ganó todas las elecciones desde ese año por abultado caudal de votos pero esta vez decidió no participar de la contienda electoral. “Hay que darle cabida a otros compañeros”, dijo con un dejo de nostalgia. En esta no será de la partida pero “dejo un grupo joven encabezado por Dorita Jaksic”.