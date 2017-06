La Picasa no para de crecer y hay otra ruta en peligro

La laguna La Picasa, que comparten Santa Fe y Buenos Aires, llegó a un nivel máximo de 105,5 metros sobre el nivel del mar. La ruta 7 lleva varios meses cortada, y la 14 puede correr la misma suerte. Numerosos campos aledaños están bajo el agua y el panorama no parece alentador: el gobierno bonaerense avisó que iniciará acciones judiciales para evitar que se ponga en marcha un nuevo canal aliviador que estará terminado en pocos días y drenará agua hacia el río Salado. Los problemas con la provincia vecina no terminan allí: la comuna de Aarón Castellanos denunció sabotajes en reservorios pluviales bonaerenses para que el agua de los mismos vaya a La Picasa. Desde el Comité de Cuenca, pedirán la intervención del Ejecutivo nacional para zanjar estos conflictos entre jurisdicciones.

El presidente del Comité de Cuenca, Juan Carlos Duhalde, confirmó al portal La Tribuna del Sur que la provincia de Buenos Aires interpondrá una acción judicial para impedir el funcionamiento del canal aliviador. Recibió el aviso del Defensor del Pueblo bonaerense, dijo. Duhalde explicó que, aunque el ingreso de agua a La Picasa disminuyó, el peligro de desbordes no: el nivel de la laguna ya no crece a razón de un centímetro y medio diario, pero lo hace unos 8 milímetros cada 24 horas y las defensas están a punto de colapsar. El agua empezó a filtrar por el canal Alternativa Norte, aún sin que funciones la estación de bombeo, agregó.

El titular del Comité de Cuenca anunció que insistirá ante el gobierno nacional en el pedido para que ordene el drenaje, que podría comenzar dentro de dos semanas, cuando finalicen las obras.

Con Buenos Aires está todo mal: el presidente comunal de Aarón Castellanos, Walter Ramanzin, denunció que el reservorio Nº 6 del sistema laguna La Picasa fue saboteado en el sector que está en territorio bonaerense. Descubrió un canal –dijo– que parte en dos el reservorio extrayendo el agua que debería contener y la envía a La Picasa. Y mencionó la existencia de un canal clandestino que lleva excedentes hídricos de la zona de Cañada Seca (en Buenos Aires) para desviar agua a la laguna.

Ramanzin sospecha que “en la provincia de Córdoba pasa lo mismo con los reservorios, y si no se hubieran hecho estas cosas, no se habrían inundado la ruta 7 ni las vías”.