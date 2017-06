Pedido de Publicación

El 14 de julio se van a cumplir 10 años desde que el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, participó de la inauguración de las obras de reconstrucción del tramo de la ruta nacional Nº 7. Así, tras la ceremonia, realizada en Rufino, volvieron a quedar comunicados -a lo largo de más de 16 kilómetros- Diego de Alvear y Aarón Castellanos.

En la carpa montada en la calle frente a la Iglesia Santísima Trinidad y la plaza central de Rufino, con la presencia de todo el cuadro político de la zona, el ex gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, dijo una frase que hoy traigo a colación: “Vencimos a la laguna La Picasa”, eligió esa frase para confirmar la terminación de la obra de rehabilitación de la ruta y manifestó su orgullo por “lograr concretar una obra que saca del aislamiento a miles de santafesinos”, agregando que “esta obra es el producto de un gran esfuerzo compartido entre la Nación y la provincia de Santa Fe, ya que mientras el gobierno del presidente Kirchner aportó los fondos para los trabajos de la ruta y el ferrocarril, el gobierno de Santa Fe construyó y puso en marcha el sistema de bombeo que produjo el descenso de las aguas y permitió la realización de las tareas”,

En este sentido, se invirtieron 62.581.208,99 pesos del gobierno nacional y se hacia constar: “La nueva capa asfáltica, construida a la altura de La Picasa, está dos metros por encima del nivel actual de las aguas y se asienta sobre un espaldón de piedra de 113.351 metros cúbicos recubiertos con 111.713 metros cúbicos de cemento de secado rápido”.

En ese entonces, la cota de la laguna estaba en 100.50, en bajante, se recuperaron campos que se volvieron a alambrar, se volvió a llevar ganado y hasta se pudo sembrar trigo y soja. La zona recuperaba algo del poder económico perdido y el proyecto de la Universidad Nacional del Litoral sobre La Picasa manifestaba que la laguna iba a bajar a 98.50 de cota.

¿Qué pasó 10 años después?

Recuerdo que, hablando con el que iba a ser secretario de Aguas, el ingeniero Orsolini, cuando el Dr. Hermes Binner estaba en campaña en San Gregorio, viene hacia nosotros Binner y le dice a Orsolini: “Vamos que nos esperan en Diego de Alvear”, a lo que yo le dije: “Estamos hablando del tema de la laguna La Picasa”, hizo un gesto de desagrado y me dijo “Bah, nosotros sobre la Picasa sabemos todo”; y se lo llevó a Orsolini.

Pensé... “¡Qué bueno, estamos salvados!”.

El 11 de diciembre de 2007, Hermes Binner asumió la responsabilidad de gobernar la provincia de Santa Fe y desde la Asociacion de Productores luego de medio año de gestión, y viendo que la laguna crecía, comenzaron a realizar denuncias pertinentes: no sólo por la crecida sino también por la existencia de canales clandestinos.

En las reuniones técnicas nos distraían con filminas y planos y mucho palabrerío el técnico Alonso y el director provincial de Drenajes y Retenciones, Ing. Alberto Mitri. Tampoco olvidamos que el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Arq. Antonio Ciancio, fue a una reunión a Diego de Alvear donde recibió críticas, se enojó con productores y con la prensa y nos retó a todos.

Mientras tanto, la estación de bombeo Alternativa Norte, en el distrito de Diego de Alvear, no sólo no sacaba los 5 mt3, sino que estaba abandonada, con los motores parados y luego todo era un fango. Por su parte, la Alternativa Sur, hasta el gobierno de Cristina Kirchner iba viento en popa, pero el entonces ministro De Vido no pagó las partidas de trabajo y las empresas contratistas se fueron a hacer otra obra en Uspallata (MZA).

La Asociación de Productores de La Picasa destacó, en su momento, que: “Los pronósticos indican que en meses, ante un período de mucha lluvia y si no se activa la salida agua abajo, que hoy no afecta a nadie (se vivía un período seco), nos inundaremos nuevamente y veríamos peligrar las obras realizadas”.

Cabe destacar que el entonces secretario de Aguas, Ing. Orsolini, quería construir una estación de bombeo nueva porque la Alternativa Norte estaba mal realizada.

En suma, no se bombeó en la Alternativa Norte por cuatro años, nunca el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe interpuso un Recurso de Amparo del agua que venía de Buenos Aires y Córdoba ante la Justicia, la Nación no terminó a tiempo la Alternativa Sur. Se habló y habló.

Durante el gobierno del Dr. Antonio Bonfatti, se continuó con la inacción y así llegamos a la actual realidad: la cota de la laguna está en 105.55 y en un desborde laminal; la ruta Nº 7 en partes tiene 1,50 metros de altura de agua.

Yo soy testigo.

Fuente : Gregorio Sogno