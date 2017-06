Grave denuncia de sabotaje en La Picasa

Allí Ramanzin descubrió un canal que parte en dos el reservorio, sacando el agua que este debería contener y enviándola directamente a la laguna La Picasa, alcantarillas que drenan el Reservorio evitando que llegue al nivel previsto; y un canal clandestino que trae los excedentes hídricos de la zona de Cañada Seca (Bs. As.) y rodea el reservorio para enviar el agua directamente a La Picasa. "Esto es veinte veces más dañino que las compuertas soldadas, por ahí llegaron a salir 70 metros cúbicos por segundo que tendrían que haber quedado en el Reservorio y fueron a La Picasa, ahora están saliendo 20 metros cúbicos por segundo, pero no tendría que estar saliendo nada", dijo el presidente comunal de Castellanos.

"Desconozco quien habrá hecho esto, pero lo han hecho hace un tiempo, me avisaron algunos productores y fuimos a verlo con el Defensor del Pueblo de Santa Fe. Ahora voy a informarle al ministro de Aguas de la provincia para que se tomen medidas", agregó. "Todo esto hizo que el agua cubriera las vías y la ruta, para que el Reservorio no se extienda en la zona de Buenos Aires mandaron el agua a La Picasa. Pero ahora la laguna está filtrando y a punto de desbordarse, ahora que se atajen los bonaerenses porque el agua va a terminar ahí, yo ya le avisé al intendente de Junín", subrayó Ramanzin. Y afirmó que "tenemos sospechas que en la provincia de Córdoba pasa lo mismo con los reservorios que están allá; si no se hubieran hecho estas cosas no se habrían inundado la ruta ni las vías".

La denuncia del presidente comunal de Aaron Castellanos deja abiertos varios interrogantes. ¿El gobierno de la provincia de Buenos Aires desconocía el sabotaje perpetrado en el Reservorio 6, en el sector que está en su territorio? ¿Quién debía ejercer los controles para que estas cosas no sucedieran? ¿Pasa lo mismo en la provincia de Córdoba, y el agua que deberían contener los reservorios es enviada a La Picasa desde hace meses y nadie se dio cuenta? ¿El sistema de Reservorios y contenciones que debía evitar la inundación de la laguna, es una farsa que no funcionó nunca correctamente y esto fue planificado? Todo indica que la denuncia de Walter Ramanzin puede desatar un conflicto interprovincial, que recién comienza.