Venado Tuerto hace historia

En una de las primeras sesiones del año, y en el marco del espacio “Banca ciudadana”, el Concejo Deliberante de Venado Tuerto debatió y dio aprobación a la Ordenanza de Cupo Laboral Trans. Esta ordenanza estipula la incorporación de cinco personas trans a la Planta municipal por año, para desempeñar diversas tareas.

De esta manera, Yuliana Aguilar se convirtió en la primer persona en en el país en ingresar a trabajar al Estado por el Cupo Laboral Trans: "Me pone muy contenta, no solo por mi, sino por mis compañeras. Estamos contentas porque estamos dando un ejemplo muy grande para todo el país", comentó Yuliana.

"Voy a empezar a trabajar en el área de Diversidad Sexual de la Municipalidad", explicó Yoana sobre su nuevo empleo.

"A mi me emocionó mucho, desde el primer momento que se empezó a generar esto. Alejandra Felippetti (Subsecretaria de Acción Social de la Municipalidad de Venado Tuerto) se acercó para que yo empezará a trabajar, fue muy especial ella como trato este tema", comentó Yuliana.

"A las chicas; a mis compañeras trans, les diría que nunca tenemos que perder las esperanzas de tener una buena calidad de vida, y luchando vamos a poder lograr tener el lugar que nos corresponde. A la gente en general les diría que una chica trans es una persona normal, como cualquiera", finalizó Yuliana.