El Senado aprobó el proyecto de reforma contravencional propuesto por Enrico

Conforme con la aprobación de su proyecto, el legislador por el Departamento General López, comentó: “En este momento la provincia de Santa Fe es en la única que no está funcionando la Justicia Contravencional o de Faltas, porque ha sido declarada inconstitucional por la propia justicia santafesina, por tener un código que no cumple la normativa de los estándares penales modernos. Esto genera que no hay una presencia del estado en las faltas y contravenciones que son fundamentales para mantener la convivencia y la paz social en las localidades”.

“Nosotros presentamos un trabajo hace dos años y medio en el senado con el Ministerio de justicia y el poder Judicial para poder hacer un nuevo código contravencional, lo votamos a fines del año 2015, pero lamentablemente la Cámara de Senadores no lo trató y caducó. Hoy volvimos a presentar ese proyecto”, agregó Lisandro Enrico.

A su vez, el legislador radical manifestó: “Lo fundamental y la necesidad urgente de esta ley es que en Santa Fe haya un mecanismo de protección de los ciudadanos, un mecanismo de vigilancia del estado, de mantenimiento de la paz social, de las buenas costumbres, del orden, del respeto urbano, que es justamente lo que el código contravencional establece”.

Las faltas y contravenciones más comunes que no se están aplicando ni juzgando hoy son por ejemplo los ruidos molestos, los disturbios, las agresiones, la violencia en los espectáculos deportivos, la portación de armas blancas, las faltas de tipo ambiental como arrojar basura en la calle, la venta de alcohol a menores de edad, etc. Ese tipo de hechos que no son delito son importantes como para que una autoridad pública las mantenga, porque tienen que ver con conductas pre delictivas que hoy en día en Santa Fe pasan desapercibidas.

Las modificaciones lo que han logrado es que el sistema pasa a ser un sistema de juicio oral, además expeditivo, más rápido, con más órganos que participen y no se crean nuevos órganos, por ende, no tiene costo presupuestario. El cambio más importante, basado en los principios que rigen esta ley, es que el código contravencional tiene que tener como misión fundamental el mantenimiento de la paz social, de la tranquilidad pública, del respeto entre las personas, del tratamiento de las conductas que trasgredan y afecten a los valores de la comunidad, y para eso se establecen también criterios de responsabilidad y penas que justamente sean de reparación comunitaria.

Los puntos más importantes de las reformas

Se pasa de un juicio de sistema escrito a oral.

No existe el juez que investigue-juzga, sino que hay una acusación que pueden llevar adelante los fiscales, municipios, comunas, funcionarios letrados, y jueces que juzgan y se incorporan a los jueces de pequeñas causas.

La responsabilidad contravencional no es a partir de los 18 años, sino desde los 16.

Se volvió a agregar la figura de la “conducción peligrosa” como una contravención.

Se adicionan nuevos tipos de penas, que se vinculan a las tareas comunitarias, al abordaje interdisciplinario. De todos modos, se conservarán las multas de comiso, clausura y arresto. A partir de la reforma, se establece la posibilidad de mediación comunitaria como una forma de solución de conflicto. Se busca un procedimiento más ágil y operativo.

Esta ley se trasladó a la Cámara de Diputados, luego de que se aprobara por unanimidad en la Cámara de Senadores.