Melincué en alerta

Desde hace dos semanas el clima dio tregua a los vecinos de Melincué. Los trabajos desarrollados en las últimas semanas por comuna, provincia y nación para sobrellevar la emergencia dieron buenos resultados. La barrera de bolsones de arena y el terraplenado con bolsas sirvieron para campear el temporal. El agua no volvió a ingresar a la localidad. Pero no faltó mucho. Los vecinos de Melincué ven “con extrema preocupación” el hecho de que durante este “tiempo de tranquilidad” (en que no llovió y no hubo “sudestada”) la construcción del terraplén definitivo no ha avanzado un centímetro. En tanto que desde la Comuna de Melincué, y ante una demora de cinco meses por parte de la provincia, invirtieron cerca de $240.000 en un motor nuevo para una de las estaciones de bombeo.

La obra del denominado “terraplén definitivo” consiste la construcción de un terraplén de tierra y piedra compactada de dos metros de alto, de un ancho equivalente a media calzada de la Ruta Provincial 90, para lo que el gobierno provincial ha contratado a una empresa constructora. Sin embargo, la empresa no está trabajando desde hace semanas.

“Perdimos 15 días de sol en los que se podría haber hecho mucho. Los bolsones de arena sirvieron para sortear la emergencia, pero la laguna ya demostró que cuando la agita el viento sur destruye esos bolsones sin inconveniente”, señaló Gabriel Rébora (Presidente Comunal de Melincué). “Necesitamos que se comience cuanto antes la construcción del terraplén definitivo”, agregó.

El mandatario melincuense planteó que “para la próxima temporada de lluvia debería estar terminado el terraplén definitivo. Vemos con mucha preocupación que se demora la construcción, que no avanzan con la obra definitiva. Sale el sol, nos demoramos, nos relajamos…”. “Pensábamos que las autoridades provinciales ya comenzaban con el terraplén definitivo, pero no fue así”, reflexionó Rébora. Alertando: “están perdiendo días como en enero, y como en febrero. Meses donde también vivimos momentos de crisis y luego se tranquilizó ¿Nos tiene que volver a ocurrir lo mismo otra ves? Quiero creer que no nos abandonaron nuevamente”.

Rébora planteó que “más allá de este retraso que tanto nos alerta” desea “transmitirle tranquilidad a la población de Melincué, porque desde la Comuna vamos avanzando en la medida de nuestras posibilidades; incluso con cuestiones que les corresponden al gobierno provincial”. “Cuando se desbordó el Canal San Urbano, en enero de este año (hace cinco meses) el agua cubrió la estación de bombeo número dos. En esos días el coordinador del Nodo Venado Tuerto Diego Milardovich vino a Melincué y prometió ‘que la provincia ya iba a comprar los dos motores para esa estación’. Eso nunca sucedió”, relató. “Por ello en el día de hoy la Comuna de Melincué adquirió un motor nuevo para ser colocado en la estación de bombeo Nº2. Nos costó 15.000 dólares, y ni bien se acomoden las cuentas de la Comuna compraremos el motor para la otra bomba”. Según informó el presidente comunal “con todo esta situación que estamos atravesando, además de multiplicarse nuestros gastos en cuestiones extraordinarias (compra de arena, horas extras del personal, gasto de combustible, alimento para personal que trabajó en la crisis y para voluntarios, etc), disminuyeron nuestros ingresos. Muchos contribuyentes afectados por el agua, no abonaron sus tasas”.