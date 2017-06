Luis Ventura, tentado para ser diputado

Es un hombre con mucha "calle", y en cada uno de los clubes por los que pasó como técnico no sólo buscó el éxito deportivo sino también ayudar desde lo social.

Acaso esas dos condiciones hayan hecho que desde la política fijaran sus ojos en Luis Ventura (61) para ofrecerle una candidatura como diputado en las próximas elecciones legislativas.

"Me lo propusieron, me dijeron que habían hecho una encuesta donde había medido muy bien, y me preguntaron si a mí me gustaría meterme en política", reconoció el periodista, quien ya había sido sondeado por el sciolismo y el massismo en su momento.

"Lo quiero analizar en familia por las consecuencias, la política es una actividad bastante compleja. La verdad que no la esperaba y no sé si estoy capacitado para hacerlo", se sinceró el ex Intruso, quien sería cabeza de lista.

"Para mí es un mimo al corazón, quiere decir que alguien me está mirando. Yo lo que hago lo hago de manera desinteresada, perfil bajo, no lo ostento en ningún momento, pero evidentemente hay gente que me está sondeando y a ellos les debe dar bien", se sinceró.

Y, más allá que pidió 48 horas para contestar y por ahora prefiere mantener en reserva el espacio político del que se trata, Ventura se prestó al juego de imaginar qué haría en el caso de acceder a una banca en el Congreso.

"Yo apuntaría a que mis compatriotas vivan bien, no puedo concebir que en un país tan rico como la Argentina haya hambre", expresó, para luego ahondar en aquellas cosas que lo hacen dudar en aceptar.

"Estoy muy contento con mi profesión, con las cosas que me están ocurriendo, entonces cambiar todo eso como soy yo me va a implicar un montón de desatenciones y no sé si está bueno para mi trabajo. Mi vocación son los medios, entonces no sé. También está mi momento de salud —continúa su recuperación tras haber estado internado nueve días por una neumonía virósica que le hizo perder cuatro kilos—, mi temperamento, yo soy un tipo poco político, en algún momento es como que se agotan las palabras y bueno, uno tiene que imponer por carácter, por la fuerza, algunas cosas", se explayó al respecto.

¿Será el presidente de APTRA otra de las caras nuevas que se suma a la política? En apenas 48 horas lo sabremos.

Fuente: NVS - Infobae