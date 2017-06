"Nunca vi un delito como este", dijo la fiscal de Delitos Sexuales de Rosario, Nora Marull, para referirse al caso de la mujer que denunció que su propio hijo la violó. El hecho fue denunciado por la propia víctima en la subcomisaría 21ª y de acuerdo con la funcionaria judicial, el acusado tiene antecedentes penales.

Según dijo la víctima, fue abusada con acceso carnal en su casa ubicada en la calle Colombres al 1100 bis. Tras su declaración, efectivos de la Patrulla de Acción Táctica lo detuvieron mientras caminaba por el barrio.

"A la mujer se le hicieron todas las pericias, aún no tenemos los resultados pero sí los testimonios de la madre y no hay por qué no creerle. De todos modos hay que ver los resultados de las pericias", sostuvo la fiscal.

Marull dijo entre varias cosas que en sus diez años dentro del sistema judicial y desde que está en la Unidad de Delitos Sexuales, "nunca" estuvo frente a un caso de estas características. "No tengo registro de una situación similar, nunca un caso de que el hijo abusa de la madre", remarcó.

La fiscal amplió que el imputado "continúa detenido, cuenta con antecedentes penales e incluso una condena, pero no tiene antecedentes por delitos sexuales". "La madre se encuentra bien, tiene una lesión en el pómulo y también se constató", dijo.

Fuente: NVS-SM