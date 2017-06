La diputada nacional dijo que "no hay posibilidad de ruptura" con la coalición gobernante. Además, opinó sobre la situación del juicio político a Eduardo Freiler.

"Yo de Cambiemos no me muevo". Con estas palabras, Elisa Carrió despejó cualquier duda acerca de una eventual ruptura con la coalición gobernante. "Cualquiera sea la diferencia, por más grande que sea, yo pongo el interés de la república y el objetivo de lograr la república por encima de todos los egoísmos, miserias y desacuerdos", sostuvo quien encabezará la lista oficialista en la Ciudad a pesar de sus reiterados cuestionamientos al Gobierno..

"Con Mauricio tenemos una buena relación pero no nos adoramos, venimos de mundos distintos. Pero lo voy a defender porque es el presidente de esta república. No hay posibilidad de ruptura", insistió la diputada nacional. Y aseguró: "Muchos dirigentes de Cambiemos preferirían que no estuviera".

Entrevistada en A Dos Voces, que se emite por TN, Carrió repasó varios temas, como la situación del juicio político contra Eduardo Freiler, y volvió a apuntar contra Julio De Vido.

La referente de la Coalición Cívica contó que conoció a Freiler cuando era fiscal en la década del 90. "Era un chico humilde", describió y señaló que "se ha enriquecido de una manera escandalosa". Además, opinó que "es una vergüenza" que algunos miembros del Consejo de la Magistratura favorecieran al juez con sus votos.

La legisladora se detuvo en Jorge Candis y explicó: "Responde a La Cámpora, que garantiza la impunidad de persona que han cometido delitos enormes". "Todos los alumnos de universidades argentinas tendrían que repudiar que el representante académico garantice la impunidad de un juez ostensiblemente enriquecido que vive como un magnate", pidió.

En otro tramo del reportaje, Carrió apuntó contra Julio De Vido -a quien llamó "el gran delincuente de la Argentina"- y volvió a denunciar que al ex ministro de Planificación "lo tapa todo el mundo", sin dar mayores precisiones. "Que un señor tan delincuente como este esté sentado en una banca es una vergüenza", disparó. "Milani decía que me iba a llevar puesta y hoy está preso. A este señor (por De Vido) hay que llevárselo puesto y tiene que hablar", agregó.

Esta semana, Carrió se presentó ante el fiscal federal Federico Delgado para solicitarle que se comience a investigar si el ex ministro y sus colaboradores más cercanos recibieron coimas por parte del Grupo Odebrecht para que la firma brasileña obtenga ventajas en la asignación de obra pública.

Fuente: NVS