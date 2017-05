Hubo disturbios en el Alassia y una médica resultó herida

La afectada fue la jefa de Guardia de ese turno. En el caso del Alassia, no se restringió la atención.

Además de los violentos episodios que se produjeron el fin de semana en el Hospital Cullen, el sábado a la noche también hubo un grave incidente en el Hospital de Niños.

"El sábado, dos chicos internados internados en el hospital Alassia tuvieron una crisis de excitación. Uno de ellos le pegó a la jefa de Guardia. Eran siete personas y no lograban calmar al muchacho; mientras otro de los chicos internados por lo mismo se cortó y hubo desangramiento", relató Néstor Rossi, referente de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) Santa Fe.

Por otra parte, el dirigente expresó el malestar por la situación: "Es un hecho que no entendemos por qué paso, ni por qué este tipo de pacientes está internado en este lugar. La médica de guardia con siete personas no pudieron contener al paciente, porque según las explicaciones no los pueden tocar".

Más allá del conflicto generado, Rossi destacó que "si bien el director del hospital estaba de licencia,se acercó al nososcomio y comandó el traslado al Mira y López".

A diferencia de la decisión tomada respecto al Hospital Cullen, donde los médicos definieron una restricción en la atención, no ocurrió lo mismo en el Alassia.

Las respuestas

"Hace 10 días tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud y el de Seguridad, para analizar si hay alguna otra forma de frenar las acciones violentas", indicó el referente de Amra.

Y detalló: "En mayo hubo seis conflictos en toda la provincia, de los cuales cuatro fueron en la ciudad de Santa Fe. Dos fueron en el Cullen, uno en el Mira y López, y otro en el de Niños. Están esperando que maten a alguien".

Fuente: Nvs - UNO