Chovet: Por la situación hídrica cedió el suelo y una retroexcavadora se hunndio

Esa situación se sucedió el lunes 22, promediando las 11 hs, cuando una de las retroexcavadoras de la Comuna de Chovet se encontraba realizando trabajos de limpieza y mantenimiento de los canales paralelos a la ruta provincial 14 (muy cerca del casco urbano, detrás del denominado ‘galpón colorado’). Esa arteria provincial en el distrito Chovet es calzada de tierra. “Estaba en la retro, trabajando y de pronto cedió el piso y comencé a hundirme”, relató Adrián, maquinista de la empresa que realiza los trabajos para la Comuna de Chovet. “Estábamos limpiando los canales del camino al cementerio, del camino de tierra detrás de la vía, y quedé con la máquina enterrada casi hasta el techo. La verdad que cuando salí y ví cómo estaba de enterrada la retroexcavadora no lo podía creer”, detalló.

En los últimos 4 meses el distrito Chovet recibió lluvias por más de 1.100 milímetros, cuando el régimen de precipitaciones anuales es de 900 milímetros.

“Estamos muy preocupados porque vemos cómo tareas de rutina, necesarias, imprescindibles, comienzan a ser difíciles de realizar en nuestra localidad. Es lo que sucede con tareas elementales como el mantenimiento de caminos o la limpieza de los canales”, señaló preocupado Esteban Bogdanich (presidente comunal de esa localidad), quién pidió “disculpas si no estamos llegando a todos los puntos del distrito como se necesita”. “En un sector del distrito Chovet, máquinas nuestras estaban trabajando en la limpieza de canales; cedió el suelo y una retroexcavadora de las más grandes quedó totalmente enterrada. Las napas están altísimas y los riesgos que corremos de posibles anegamientos son altos”, comentó Bogdanich. En este punto la preocupación de las autoridades locales es altísima. Sin embrago las respuestas aún no llegan por parte del gobierno provincial: hidráulica y vialidad. “Aún no comenzaron los trabajos que el gobierno provincial se comprometió a realizar sobre el acceso, para hacer la obra definitiva que suplante al entubamiento que improvisamos en medio de la inundación para que el agua saliera del casco urbano”, planteó Bogdanich. “A cinco meses de aquel desastre la provincia no ha hecho nada”, completó.

Cuatro tractores estuvieron durante toda la jornada del 23 de mayo cinchando para retirar la retroexcavadora del hueco donde había quedado enterrada casi hasta el techo. Pese a la adversidad, desde la comuna local enfatizan que “se está poniendo el mayor esfuerzo para sostener la calidad y extensión de los servicios a lo largo y ancho del distrito, pero algunas veces resulta casi imposible”.