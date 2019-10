La deuda del estado santafesino, con el cupo laboral Trans a punto de ser saldado

Tras algunos meses de reuniones con distintos senadores y tres días de continuas movilizaciones a la Legislatura provincial, la comunidad TRANS logró ser recibida por las autoridades del Senado y obtener el visto bueno para el debate de la ley de cupo laboral trans, un proyecto ya aprobado hace un año por la Cámara de Diputados, pero que no fue debatido por los senadores y que podía perder estado parlamentario con el final del año legislativo. El compromiso de avanzar, buscar los consensos necesarios y dar luz verde a la iniciativa.

Ya desde la Subsecretaría de la Diversidad provincial, su director Esteban Paulón, había señalado que se trataría de una "política de gran impacto" para el colectivo trans. La urgencia no era poca, ya que la normativa perderá estado parlamentario de no tratarse en este año legislativo.

Por eso, en las últimas semanas, las acciones e intervenciones para visibilizar el reclamo se convirtieron en una marea. Desde VARONES TRANS SANTA FE realizaron una convocatoria en el Monumento Nacional a la Bandera, en la cual con sus cuerpos pidieron por el cupo laboral, la Presidenta de RED DIVERSA POSITIVA Jackeline Romero y la Funcionaria Pamela Rocchi pidieron todas las adhesiones posibles de las organizaciones provinciales que luchan por los derechos de las personas LGBTIQ+

Acuerdos

La presión de las organizaciones de la Ciudad Capital Mesa Trans , Miser Santa Fe, Atta, Mup. Red Diversa Positiva Santa Fe, Transluxidos, activistas independiente y militantes políticos que no se movieron de la puerta de la Legislatura, lograron un primer paso que fue llegar al presidente del bloque del PJ en Senadores, quien recibió a tres mujeres y tres varones trans, y mantuvo un encuentro donde marcó su compromiso de avanzar.

De todos modos, se plantean modificaciones a la propuesta inicial: el cambio principal busca disminuir el cupo de ingreso del 10 al 5 por ciento en relación a los trámites de cambio de identidad anuales en la provincia. Y el proyecto sería tratado y aprobado en la próxima sesión en el Senado.

"Nos seguimos muriendo entre los 35 y los 42 años, más del 95 por ciento de las compañeras ejercen la prostitución por que fue la única oportunidad que nos dio esta sociedad. Nos echan de nuestras casas a una edad muy temprana, de las escuelas y de los centros de salud", remarcó la militante Pamela Rocchi; y recordó que sólo hace 24 horas, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) por iniciativa de Comunidad Trans estableció un cupo de ingreso para no docentes. "Todo esto demuestra que estamos capacitades, que tenemos derechos, que queremos ser ciudadanos y ciudadanas de primera, y llegar a viejas y viejos disfrutando los mismos derechos que todes. ", agregó Rocchi.

Para el diputado Carlos Del Frade, "es demencial que un ser humano muera a los 35 años", y consideró que "con esta ley se empieza a saldar apenas un poco la fenomenal deuda humanitaria que existente con este extraordinario colectivo, que es la población trans, y que ha dado sobradas muestras de valentía y supervivencia".