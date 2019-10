La Agencia Provincial de Seguridad Vial discrepa con ley impulsada por Enrico que dispone rebajas en los montos de las multas de tránsito

Así en nota difundida hoy en La Capital, Kelman destacó: “Estamos convencidos que una multa rigurosa es una forma de prevención y el sistema de radares es la única forma de dar batalla a uno de los grandes problemas de la siniestralidad vial, que es la velocidad”.

De acuerdo a lo sancionado por el Senado, las sanciones económicas impuestas en las multas de tránsito quedaron reducidas a la mitad. La norma aprobada ayer por los legisladores establece además un límite máximo de 7.500 pesos para las actas labradas por exceso de velocidad en las rutas de Santa Fe.

El funcionario dijo que durante el proceso de creación y debate de la ley se fueron corregidas, pero igualmente aclaró “que hay un montón de cuestiones” que no compartía.

“Tendríamos que ampliar el debate y ver una cuestión mucho más integral de hacia dónde queremos ir en materia de seguridad vial. A partir de ahí, empezaremos a mejorar y a tener otros resultados más allá de bajar los costos de las multas”, afirmó Kelman.

El funcionario responsable del área de seguridad vial sostuvo que en Santa Fe “hay un plan de radarización desde hace más de cuatro años, un programa muy importante, que fue creciendo. Creemos que es la única forma de darle batalla a uno de los grandes problemas de la siniestralidad vial, que es la velocidad”.

“Es una de las pocas herramientas que tenemos en la Circunvalación de Rosario para ordenar el tránsito. Estamos convencidos que una multa rigurosa es una forma de prevención. No estamos hablando de un impuesto, es una sanción para aquella persona que comete una infracción”, sostuvo Kelman.

El director de Seguridad Vial manifestó que ese organismo “se ocupó de poner cartelería y de informar a través de los medios cuáles son las velocidades máximas y también dónde están los radares. Si alguien se encuentran con un radar y circula a mayor velocidad de la permitida, me parece que tiene que ser multado. Insisto: es una forma de darle batalla a este flagelo invisible que muchos no lo tienen en cuenta. Muchos no ponen en foco la cantidad de víctimas fatales y la inmensa cantidad de heridos que hay en Argentina y en Santa Fe.