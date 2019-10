Visita por las instalaciones de Fragaria, innovacion y tecnologias responsables.

Fragaria es una empresa local fundada en Villa Cañás que cuenta con todo el personal de trabajo oriundo de la zona, se dedica a la microbiología destinada a la producción agrícola de manera amigable para el medioambiente, desde la fabricación de sus productos en base de agua y no de químicos, tratando con bacterias sin generar residuos tóxicos, exporta a toda Sudamérica y entre sus principales clientes se encuentran Rusia y Sudáfrica, realizando una investigación y seguimiento específicos a la necesidad de los diferentes tipos de suelos y plantaciones.

Leonardo Morello, Gerente de Fragaria contó en Villa Cañás TV que trabajan con productos biológicos, naturales, hechos en base de agua que no tienen tratamiento especial ni efecto residual en el medioambiente. “Por eso somos una empresa especialista, no nos van a ver comercializando productos de grandes masas, de empresas multinacionales. Hacemos productos a medida, específicos y que tienden siempre a ser “Speciality” o para un nicho de mercado puntual que son aquellas personas que les interesa aparte de su producción agropecuaria no dejar ningún tipo de impacto medioambiental.”

por cualquier consulta puntual por un producto especifico o de tratamiento. Por cualquier visita guiada para conocer el proceso productivo www.fragaria.com.ar y el mail de consultas [email protected]

"Estamos abiertos a la comunidad responder todo tipo de consultas y preguntas" dijo el Gerente general Leonardo Morello invitando a la comunidad a visitar las instalaciones coordinando previamente.

Fuente Villa Cañás TV- Oscar Andrés Canavese.