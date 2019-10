Cambio del sentido de las calles en un gran sector de nuestra ciudad.

Esta mañana Villa Cañás TV estuvo en la Secretaría de Gobierno de Villa Cañás y habló con Marcelo García sobre el cambio de sentido de circulación de algunas calles de nuestra ciudad en los barrios que componen el cuadrado urbano entre avda. 59 y avda. 51, y calle 64 y calle 70. Siguiendo el sentido de las calles que van desde el centro.

Además del nuevo sistema de pavimentación del ingreso a la avda. 59 que genera mucho tránsito es una cuestión que surge por reclamo de los vecinos.

La cartelería ya está colocada en todas las esquinas y en el caso de infracción el inspector de tránsito labrará un acta y quedará a disposición del juzgado de faltas, siendo que el conductor no tenga infracciones anteriores y no reincida en las infracciones sobre el nuevo sentido de las calles mencionadas podrá no resultar en multa. "siendo que la novedad pueda incurrir en que haya más infracciones y eso será tenido en cuenta por el juzgado" dijo Marcelo García.

“Hay que tener paciencia y agradezco la difusión que es muy importante”

El próximo proyecto que se le presentará al Concejo municipal es la posibilidad de estacionar sobre una sola mano en la calle 44 bis (continuación del paso a nivel de la calle 44) porque al ser una calle muy fina, con doble sentido y estacionamiento de ambos lados se dificulta el tránsito sobre la misma.

"Esta nueva ordenanza va a permitir una mejor fluidez en el tránsito doble mano que circula por esa calle. Lo antes posible va a estar sancionada e implementada" dijo el secretario de Gobierno de nuestra localidad, Marcelo García.

Fuente Villa Cañás TV-Oscar Andrés Canavese.