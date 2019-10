El “Cole” Taucci y Mariano Pellegrini campeones en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

El ”Cole” Taucci, multicampeón en juego de riendas con “Corazón de León” en esta oportunidad participó con una yegua de Arequito, resultando subcampeón en su categoría de entre más de 100 jinetes en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Mariano Pellegrini a su vez salió Campeón en la categoría menores.

“La verdad que no iba a ir porque no tenía el caballo pero me venía alentando la gente y la organización de Jesús María quería que esté presente así que fui para allá y fui con todas las ganas de traer un campeonato” dijo el “Cole” Taucci, quien corrió 3 carreras el día sábado y clasificó entre los mejores para el día domingo.

“Clasifiqué el sábado a la tarde y ya quedé entre los 11 mejores y el domingo corrimos la final. Fue dura la final, yo pensaba que iba a ser más fácil pero me toca en la cancha 1, que es una cancha bravísima, que yo ya la conocía y me la jugué hasta el final.” dijo Taucci trayendo el subcampeonato.

“Estoy preparando otro caballo pero por ahora voy a seguir corriendo esa yegua porque me siento bien” nos contaba y además que en enero va a volver al Festival a la demostración y está invitado para participar de otro evento en Corrientes el mes que viene.

“Cole” Taucci agradeció el apoyo de la gente que lo acompaña “La verdad que ellos siempre están acá conmigo. Mis hijas, mi señora, las familias de ellas, amigos, compañeros y todo Villa Cañás.”

“A disfrutar y ahora se vienen los desafíos”

Fuente Fm Sonic-Oscar Andrés Canavese.