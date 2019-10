La Justicia condenó a la Provincia por la muerte de la familia Pomar en un accidente vial ocurrido en 2009

Ambas acusaciones fueron encabezadas por la defensa de los familiares de los fallecidos, encabezada por el abogado Pablo Majul. Tras el juicio que duró ocho años, el Estado bonaerense deberá responder patrimonialmente por su responsabilidad civil a la madre y al hijo de la fallecida Gabriela Viagrán.

Cabe recordar que, además de Viagrán, Luis Fernando, María del Pilar y Candelaria Pomar fueron vistos por última vez el 14 de noviembre de 2009 y la Policía Bonaerense se demoró 24 días en hallarlos. Tras la información de un testigo, fueron encontrados en unos pastizales al costado de la ruta, a 40 kilómetros de la localidad de Salto.

Según informó el portal Primera Plana, el juez Luis Oscar Laserna afirmó que la calzada donde la familia Pomar sufrió el despiste no estaba señalizada ni demarcada; que la separación de los carriles no se veía con claridad, al igual que el límite de la banquina; que no había carteles que indicaran la existencia de una curva.

Por otra parte, Larsena consideró que en durante la búsqueda de la familia los efectivos policiales involucrados cometieron “una serie inusitada de incumplimientos”, que demoraron el hallazgo. “Se traduce como una falta de servicio, que compromete la responsabilidad del Estado provincial”, dictó en el fallo.

(Infocielo)