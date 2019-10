Estrategias y riesgos de los candidatos en un debate histórico

Los debates presidenciales que se realizarán esta noche en Santa Fe y el próximo domingo en Capital Federal no incidirán en el resultado electoral del próximo 27 de octubre, coinciden encuestadores y consultores políticos. Dos factores explican esto: el hecho de que en general el público de estos eventos ya tiene decidido el voto y la abultada diferencia que obtuvo en las Paso el Frente de Todos, que parece imposible de revertir desde Juntos por el Cambio. En este marco, tres especialistas consultados por La Capital analizan qué objetivos y estrategias deberían plantearse no sólo Mauricio Macri y Alberto Fernández sino también los otros cuatro candidatos de cara a un debate histórico.

En efecto, se tratará del primer debate presidencial después de convertirse en obligatorio por ley en 2016. Sin embargo, los candidatos que superaron las Paso expondrán propuestas de cara a una elección que pareciera definida. Es que a los 16 puntos de ventaja que obtuvo Fernández sobre Macri en las primarias se agregaron el salto del dólar, la aceleración de la inflación y una seguidilla de medidas que exponen las dificultades del gobierno para controlar la situación económica.

En ese contexto, la mayoría de las encuestadoras prevén una distancia aún mayor entre ambos candidatos. Por caso, Gustavo Córdoba & Asociados —una de las que más se acercó al resultado de las Paso— estima que Fernández se impondrá por 19 puntos sobre Macri y superará el 50 por ciento de los votos.

Impacto

Ante este escenario, ¿puede el debate torcer la historia? El politólogo Mario Riorda lo descarta: "Lo que muestra la evidencia empírica es que los debates fidelizan más al votante decidido y es visto mucho más por el votante decidido que por los indecisos".

"Por lo tanto, la posibilidad de corrimiento del voto nunca se descarta, pero se trata de un movimiento muy discreto. Aún más, después de un debate en el que hubo un ganador, no necesariamente se produce luego un corrimiento electoral fuerte", explica el especialista.

En la misma línea, el sociólogo Carlos Fara destaca que "en general los debates en el mundo no influyen mucho", factor al que se agregan en Argentina elementos coyunturales. "La fuerte diferencia a favor de Alberto en las Paso desincentiva también el interés sobre esta etapa electoral", indica.

Por su lado, el politólogo Lucio Guberman advierte que la tónica del debate podría sumar turbulencia extra a los 43 días que separan el 28 de octubre del 10 de diciembre. "Un debate caliente, que siga abriendo más la grieta va a generar una transición más complicada", sostiene.

Sin embargo, esto dependerá de la estrategia de los principales competidores, que parecen haber invertido los roles desde el 11 de agosto. Mientras Alberto F transita la campaña como presidente electo, modera sus declaraciones y teje acuerdos con corporaciones, Macri promete desde la gira del "Sí se puede" que ahora sí se terminó el ajuste y vendrá la recuperación.

Así, a ambos se le plantean situaciones opuestas: Fernández debe evitar los errores no forzados y Macri tiene que salir a buscar el partido.

"Alberto tiene poco ganar y mucho para perder en un traspié en un debate —destaca el titular de Carlos Fara & Asociados—. Macri necesita ser audaz, convertirse en el centro del debate, sorprender con alguna cuestiones más polémicas de manera que no solo sea el debate atractivo el domingo a la noche sino que se hable del debate el resto de la semana. Acá, el posdebate es tan importante como el debate mismo".

Riorda, en tanto, prevé que Macri se recostará sobre su núcleo duro y Fernández se centrará en los desafíos que deberá enfrentar a partir de diciembre: "Es probable que veamos un Macri tratando de fidelizar su electorado, y seguir en ese proceso de corrimiento hacia la derecha, y un Fernández que además de castigar el presente esté ubicado mucho más en una idea de reconstrucción futura, dando por juzgado el presente".

De todas maneras, Guberman remarca que si Macri adopta una estrategia agresiva enfrentará importantes riesgos: "Todo indica que va a tener un estilo confrontativo, que va a jugar como si tuviera chance pero es desaconsejable desde todo punto de vista".

"Como consultor, cuando tengo un candidato que no tiene chances de ganar le planteo que busquemos una meta alternativa, que generalmente tiene que ver con el posicionamiento para lo que viene después de esa elección —afirma Guberman—. Después de la elección a Macri le queda el cómo se para frente a la historia. Si quiere quedar como el primer presidente no peronista que logre terminar su mandato desde hace 90 años para acá, le conviene una estrategia más de acercamiento en un debate en el que se expongan diferencias con un estilo más amable que con esta cosa de chicana permanente que usó Cambiemos durante la campaña".

"Si hay un Macri agresivo Alberto se tiene que poner por arriba, refugiarse en el resultado. Tiene que seguir con el discurso que viene haciendo de encender la economía, de apostar a la producción en lugar de la especulación financiera", argumenta el también director del posgrado en comunicación política de la UNR.

Aprovechar la oportunidad

No obstante, Macri y Fernández no estarán solos: Roberto Lavagna (Consenso Federal), Juan José Gómez Centurión (NOS), José Luis Espert (Despertar) y Nicolás del Caño (FIT) buscarán aprovechar la oportunidad para al menos por un rato suspender la polarización y visibilizar sus principales propuestas.

"Los otros necesitan el debate, que es el único momento en que están un pie de igualdad con los candidatos que más votos han obtenido en las Paso", afirma Fara, y agrega: "Tienen todas las posibilidades para hacerse notar, utilizando la escena para llamar la atención particularmente algunas de las ideas que quieren subrayar a lo largo de la campaña".

De acuerdo a Guberman la tarea para estos candidatos sería entonces lograr escucha en el electorado pero con propuestas responsables: "Si tiran demasiados fuegos artificiales suenan poco creíbles, pero si hacen un trabajo más moderado pero interesante a lo mejor tienen más chance de salir bien parados".

Según Riorda el que puede sacar rédito al debate es Roberto Lavagna, si "entiende que es un candidato spoiler, que cuando un candidato le puede sacar asimétricamente más votos a uno que a otro. Si Lavagna entiende que puede sacar hacia el votante más centrista que antes votó Juntos por el Cambio y no hacia el de Alberto Fernández es probable que pueda tener un beneficio sumamente interesante en el debate".

El formato

El formato adoptado para el debate permite que cada candidato desarrolle el guión acordado con su equipo de campaña. "Este formato le quita emoción, pero acá la cultura política era de no debatir; es un paso adelante", valora Lucio Guberman. Carlos Fara recalca que "es más importante que el debate se produzca aunque en condiciones no ideales. Hay que hacer un trabajo en adelante como para que exista una determinada cantidad de reglas más allá de lo que le convenga o no a cada uno de los candidatos".