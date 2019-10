Pieroni le respondió a los diputados del PJ: “Las palabras grandilocuentes esconden actitudes antidemocráticas”

El argumento principal esgrimidos por el bloque opositor fue que la aprobación de este proyecto obliga al próximo gobierno a destinar fondos que no podrán reasignar para otras prioridades. Luego emitieron un comunicado justificando la decisión.

Lo cierto es que este episodio culminó provocando una importante zozobra en el medio de un larga y difícil transición.

Consultado al respecto, el legislador socialista, Oscar Pieroni, salió a responder las acusaciones del PJ y aclaró: “Acá no se violó nada, dictaminaron las dos comisiones y el proyecto pasó a sesión. Fue votado por todos los presentes (34 si no me falla la memoria) y los que se retiraron eran once”.

De esta manera, Pieroni atribuyó la actitud de la oposición a que “perdían mal la votación legal y legítima en la Cámara por eso se retiraron”.

En ese sentido recordó además que el proyecto que se votó fue impulsado por un senador del PJ, Armando Traferri . Y detalló: “La propuesta es extender el Programa de Intervención Integral en Barrios a los municipios de segunda (entre ellos Venado Tuerto). Eso fue solicitado por ejemplo por el Concejo a instancia del edil, también del PJ, Patricio Marenghini“.

Por otra parte, Pieroni, subrayó: “En el proceso de dictado de las leyes intervienen ambas Cámaras y son ellas las que, de reunir las mayorías necesarias, las hacen ley“. Y cerró espetando: “Obviamente las mayorías y los debates se dan entre quienes trabajan para hacerlo, no con los ausentes, pero aún así los números marcan claramente que las palabras grandilocuentes esconden la antidemocrática actitud de retirarse cuando pierden“