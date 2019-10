Tiene 38 años, es concejal, y pide jubilarse antes por el "estrés" de la función pública

Un concejal sanjuanino de 38 años afirmó que sufre una enfermedad que se agravó por el “estrés” que padeció durante su gestión. Gabriel Antonio D'Amico ocupa un cargo en el Consejo Deliberante del departamento Capital desde 2015 y es hijo de un famoso líder sindical, según consignó el medio local Diario de Cuyo. Ahora espera el resultado médico que determine si sus malestares se vieron potenciados por lo que él argumenta. El hombre de 38 años presentó, apenas dos meses de terminar su mandato, la documentación para acceder a una jubilación por discapacidad. En su argumentación aseguró que tiene un largo historial de enfermedades que se vieron potenciadas por el "estrés que sufre desde que es funcionario público".

El funcionario tiene padece colitis ulcerosa, una enfermedad autoinmune que afecta al intestino grueso, que le produce hemorragias, úlceras, pérdida de peso y anemia. Así se lo confirmó al mencionado medio. Además, precisó que posee un marcapasos por una patología cardíaca, trombosis y alta miopía.

"Tengo que repetir los estudios y luego ellos evaluarán si supero el 66% de discapacidad. Recién ahí es ANSES quien define el porcentaje que cobraré de jubilación", manifestó. "La enfermedad fue aumentando progresivamente y el estrés de ser concejal opositor tuvo mucho que ver", añadió. El hombre detalló que su último recibo de sueldo fue de unos 139 mil pesos netos, y ante esto respondió a las críticas al sostener: "No es cierto lo que se dice que me voy a jubilar con el 80%, eso lo define ANSES tras una evaluación muy exhaustiva. En ese marco, señaló que su historial médico está es evaluado en la actualidad por la Comisión 26, la entidad con sede en San Juan que dictamina el porcentaje de incapacidad de los trabajadores. D'Amico inició el trámite en la ANSES de San Juan el 17 de septiembre, a dos meses de finalizar su mandato como concejal. Ahora aguarda el resultado del examen médico que comprobará o no el largo historial de enfermedades que dijo sufrir y se vieron potenciadas por el “estrés que sufre desde que es funcionario público”. F.D.S./F.F.

(Fuente www.perfil.com)