El vendedor ambulante que defendió Victoria Donda tuvo 11 causas por robo y resistencia a la autoridad en un año

El lunes por la tarde, en la avenida Corrientes al 1800, la diputada Victoria Donda defendió a un joven de 18 años al que efectivos de la Policía de la Ciudad le exigían el documento en un llamado “control poblacional”, impuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, búsquedas supuestamente al azar para controlar a personas con antecedentes o para buscar a aquellos con pedidos de captura en la vía pública o en estaciones de transporte.

“Quiero saber, ¿cuál es el procedimiento?”, se la escucha a Donda interpelar al policía mientras se ofrecía como abogada del joven de 18 años.

El joven, que vendía pañuelitos, efectivamente tenía un pedido de captura. Brian Joel Melián Maidana, de 18 años, oriundo de Florencio Varela, era buscado por el Tribunal de Menores Nº3 en el edificio de Comodoro Py por una causa que fue investigada por el Juzgado porteño número 2 del fuero, que data de 2017. El delito: robo. De acuerdo a registros, Melián Maidana no tuvo cómplices, el pedido de captura habría estado vigente desde 2018.



Fuentes cercanas al caso, por otra parte, aseguran que Melián Maidana acumuló otras diez causas por los delitos de robo y hurto en diferentes variantes, al menos once en todo 2017. Tuvo causas, según confirmaron estas fuentes a Infobae, por los delitos de resistencia a la autoridad que tramitó en el Juzgado Nº7, dos causas por robo en poblado y en banda que tramitaron en el mismo juzgado y en el Juzgado Nº1. Además de la causa en el Tribunal Nº3, Melián Maidana fue elevado a juicio en otras dos causas, una por robo simple y otra por robo en poblado y en banda.

La lista sigue, con causas por el delito de robo, sin agravantes, con víctimas como una asesora del Gobierno porteño.

“¿Qué tan aleatorio es?”, se preguntó Donda tras el episodio: "Siempre paran a los mismos tipos de personas, chicos morochitos, con gorritas, que venden cosas muy peligrosas, como pañuelos y flores”, afirmó.

Luego, agregó: “Es poco efectivo tener cuatro efectivos, yo conté hasta nueve, parando gente al azar. Es racista, casi nazi, que esa gente al azar no sea cualquier persona, sino que tengan un determinado rasgo físico".

Fuentes policiales, por otra parte, confirman que el joven no quedó detenido.

Hoy por la mañana, Melián Maidana se presentó en el Tribunal Nº3 para ponerse a disposición de la Justicia. Voces judiciales coinciden en que simplemente el joven fue demorado para que se le informe de su rebeldía ante el pedido de captura y para que notifique su domicilio.