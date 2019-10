Ataque de un grupo de jugadores del SIC a un hombre en la fiesta en la que celebraban el campeonato de rugby

En la tarde del domingo, varios mensajes en las redes denunciaron un video en el que se ve a jugadores juveniles de rugby derribar a un hombre mayor en estado de ebriedad y vulnerabilidad.



En un principio, se denunció que la víctima de la agresión era un linyera que se encontraba en el lugar. Sin embargo, según pudo averiguar Infobae y según explicó el club en un comunicado, todos los protagonistas del video serían integrantes del San Isidro Club.



El hombre ebrio sería una persona de 40 años llamada Ramón (no se quiso brindar su apellido), quien formó parte de la camada 1979 en el primer equipo de rugby. Algunos testigos señalan que el ex rugbier habría acosado y agredido verbalmente a los más jóvenes, que permanecían en la fiesta ya cerca de las 7 de la mañana del domingo.



Según se puede ver en el video, uno de los jóvenes lo atacó de atrás y lo derribó. A los pocos segundos, un compañero de este joven también cargó contra el hombre mayor y lo volvió a tirar al suelo.

A través de un comunicado, el SIC sostuvo: “Con respecto al video viralizado al final de los festejos del sábado pasado dentro del club, queremos aclarar que todos los involucrados son parte de nuestra comunidad y no personas ajenas como trascendió públicamente”. Y agregó: “Nos hemos puesto en contacto con todos los intervinientes y seguiremos el tema en Comisión Directiva”.



El secretario del SIC, Diego Pasman, explicó lo sucedido durante una entrevista con TN. “Todos los protagonistas de este video son de esta comunidad y lo que ocurrió fue dentro del club”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que lo que sucedió “no fue una pelea” sino “una broma”.



El dirigente contó que "el club se puso en contacto con el ex jugador que participa del hecho" y aclaró que "está todo hablado". Además, dijo que lo que sucedió son "excesos brutos de festejar" que "siempre son con buena intención y sin querer agredir a nadie".



Pasman contó que “se identificó a todos los responsables del hecho” y “el SIC está evaluando todo para tomar las medidas que considere necesarias”. También aclaró que el ex jugador “vive a muy pocas cuadras, tiene su trabajo y su familia, y vino a celebrar como tantos otros integrantes del club”.

Un segundo video se viralizó en la tarde del lunes y en las imágenes pareciera que tanto el ex jugador del SIC como uno de los rugbiers actuales están jugando y no peleándose.



El hecho se produjo en la sede central del club de San Isidro. Había pasado menos de un día desde que la primera categoría de Rugby del SIC derrotara por 22-19 a Belgrano Athletic y se consagrara campeón del Top 12 de la URBA por primera vez en ocho años.

Al término de la misma fiesta, socios del club rompieron la ventanilla de un auto que había quedado estacionado en medio de una cancha para permitir que se pudiera jugar un partido de divisiones menores.