Tres paraísos fiscales menos

Lo resolverán los ministros de finanzas de la Unión Europea. Los ministros de finanzas de la Unión Europea están listos para retirar a Suiza y a Emiratos Árabes Unidos (EAU) la próxima semana de las listas de países calificados como paraísos fiscales, según un documento del bloque.



Se espera que el 10 de octubre elimine a EAU de la lista negra, que incluye a los países que no han cooperado con la UE en materia fiscal.

El archipiélago de las Islas Marshall en el Pacífico también será eliminado del listado.Suiza será eliminada de la lista gris, que incluye a los países que se han comprometido a cambiar sus normas fiscales para cumplir con las normas comunitarias. Según el documento, el país helvético ha cumplido sus compromisos.

El listado de paraísos fiscales está clasificado en blanco, gris y negro:

La lista blanca

Son los países que tienen firmados todos los tratados de información CRS firmados, son países 100% transparentes y facilitan información fiscal a cualquier país que se lo solicite

España

Alemania

Reino Unido

Francia

Austria

Nueva Zelanda

Estados Unidos (aunque no firmó el CRS)

Lista gris de paraísos fiscales

Son los países que se comprometieron a ser transparentes, han firmado o no el CRS y tiene firmados múltiples tratados de doble imposición pero tienen programas de ahorro de impuestos para los no residentes que entran en conflicto con la OCDE.

Albania, Costa Rica, Macedonia, Anguilla, Curacao, Palau, Antigua y Barbuda, Suazilandia, Suiza (pronto a salir), San Cristóbal y Nieves, Armenia, Jordania, Santa Lucia, Australia, Maldivas, Serbia, Bahamas, Islas Mauricio, Seychelles, Bosnia Herzegovina, Mongolia, Suiza, Botswana, Montenegro, Tailandia, Islas Vírgenes Británicas, Marruecos, Turquía, Cabo Verde, Namibia, Vietnam, Islas Caimán, Nauru, Islas Cook y Niue.

Lista negra de paraísos fiscales

Son los países que han podido o no firmar el CRS y no han pasado los filtros de blanqueo de capitales de la OCDE.

Aruba

Belice

Bermudas

Fiji

Vanuatu

Dominica

Barbados

las Islas Marshall (pronto a salir)

Samoa Americana

Guam

Samoa

Omán

Emiratos Árabes Unidos (pronto a salir)

Islas Vírgenes de Estados Unidos

Trinidad y Tobago