Pareto, a la espera de Tokio 2020: “Estoy viendo si me tengo que operar"

La judoca, doble medallista olímpica admitió además que tuvo que abandonar competencias del calendario ya que no pudo entrenar en condiciones. “En Enero trataré de estar lista”, agregó.

Pareto sufre de una lesión cervical que le provoca diferentes molestias a la hora de los combates y junto al equipo de trabajo elaborará una estrategia de cara al objetivo del año 2020: los Juegos Olímpicos de Tokio.

La atleta bonaerense sufrió la dolencia durante los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019 en los que no pudo presentarse para intentar lograr la medalla de bronce.

Mientras que en la Copa del Mundo de Tokio quedó afuera de la lucha de las medallas, tras caer en la zona de repechaje.

“Ahora no tengo competencias porque las di de baja por la lesión. Estoy viendo si tal vez me tenga que operar, estoy analizando con el equipo médico y seguramente hasta enero no volveré a entrenar al cien por cien”, indicó a Télam la doble medallista olímpica durante la Expo Deportes 2019 de Comodoro Rivadavia.

Sobre el Mundial de Tokio argumentó que: “No nos fue del todo bien, no era lo que esperábamos, pero es judo, y creo que lo importante es seguir aprendiendo y mejorando en el día a día”.



Panamericanos: Pareto no se presentó a pelear por el bronce (video: TyC Sports)

La atleta argentina es consciente que la clasificación olímpica a Tokio 2020 está prácticamente hecha, aunque solo piensa y en estos momentos se dedica a su recuperación de la molestia física que le causa la hernia cervical.

El parate de la atleta platense se extenderá hasta el próximo año cuando “en marzo y abril con las primeras competencias del año intentemos intentar llegar bien, con la puesta a punto para lo que serán los Juegos, si bien ya estoy clasificada por los puntos, ya estoy pensando en llegar de la mejor manera a Tokio (2020)”.

Por otro lado, el presidente de Comodoro Deportes, Othar Macharashvili, manifestó sus sensaciones y se mostró “muy satisfecho” al recibir la Expo 2019 en Comodoro Rivadavia.

En la misma sintonía, el funcionario aseguró que el deporte en la ciudad “esta potenciado, no por el Estado, sino por sus propias organizaciones y ese es el logro más grande que tuvimos en esta gestión y lleven al deporte a este nivel”.