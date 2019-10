Jorge Lanata deja la tele y la radio para cuidar su salud

El mismo Jorge Lanata comunicó que Periodismo Para Todos dejará de salir al aire por sus reiterados problemas de salud. También Hora 25, de TN

Desde su entorno confiaron que el periodista recibió la recomendación médica de bajar la intensidad de trabajo después del episodio que le impidió entrevistar días atrás al presidente Mauricio Macri.

"La gente me dice que me cuide, es muy cálido e íntimo que me digan que rezan por mí, todo el tiempo en la calle me dicen 'cuidate', y les quiero decir que les voy a hacer caso, estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón de enfermedades asociadas", remarcó Lanata a través del video que se difundió en el comienzo de TN Central y, luego, en Telenoche. "Este año me internaron cuatro veces, y la última vez que me caí fue horrible, me caí de espaldas, fue muy fuerte", empezó explicando el conductor en su video, donde aludió directamente a su público.





El periodista aseguró que su retiro es solo por este año, y que en 2020 regresará. Mientras tanto, suspende sus actividades de trabajo. "Les voy a a hacer caso, me voy a cuidar, me voy a tomar unos meses; ahora paro porque tengo que hacerlo, pero el año que viene vuelvo por la pantalla de eltrece, por este 'Baticanal'", concluyó.

Con lo que respecta a su programa de radio, Lanata Sin Filtro, en la segunda mañana de Radio Mitre, no se habla de una salida total sino de participaciones pausadas, con más análisis de la actualidad que tareas de conducción. En este caso Diego Leuco, como sucede cada vez que se ausenta Lanata, quedará al frente del ciclo, y Lanata participaría de manera telefónica.

Lo que respecta a su equipo de periodistas y productores, al formar parte de Artear, la división de medios audiovisuales del Grupo Clarín, serán redistribuidos en otros programas de eltrece y TN.

En lo que va de este año, el periodista fue internado en diversas oportunidades. En junio, tuvo el virus de la Influenza H1N1, conocido como gripe A, que le causó un cuadro de hipertensión arterial reactiva. En ese momento fue atendido en el Hospital Británico. Antes, en abril, estuvo internado en la Fundación Favaloro para tratarse de un problema en una de sus rodillas, que derivó en un dolor de cadera. Tras ello, al volver a aparecer en público, Jorge Lanata habló de su estado de salud y dijo: "Tengo que trabajar menos".

Previamente, en febrero, permaneció internado por una gastroenteritis severa.





Por: Pablo Montagna