Charla sobre educación sexual integral y la legalización del aborto.

Ayer por la noche en el colegio Domingo Faustino Sarmiento N°38 de nuestra ciudad se brindó una charla abierta y debate sobre educación sexual integral y el derecho sobre el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Los organizadores del encuentro son la profesora Alejandra Prado y el Dr. Marcelo Zárate (abogado) quien habló con los equipos de VILLA CAÑAS TV sobre la propuesta.

"Se ha discutido mucho sobre lo que tiene que ver con la legalización del aborto pero nunca se tocó puntualmente lo que dice el proyecto de ley que el año pasado no se aprobó, lo cual se vislumbraba por las carencias y los vacíos legales del proyecto. Dentro de la educación sexual la legalización del aborto tiene que partir de un debate serio y a la altura de las circunstancias para que la ley que lo legalice no dé lugar a que ese aborto que se legaliza en los hechos no se pueda llevar a cabo” expresó Zárate.

La iniciativa se llevó a cabo dentro del marco de ESI con el objetivo de informar y generar un espacio de discusión invitando a participar a alumnos, docentes, autoridades y público en general para que más allá de la elección de un pañuelo y la manipulación del tema en campañas políticas se dé a conocer el proyecto de ley, por qué no se aprobó y cuáles serían las mejoras para que el proyecto sea tratado y la ley salga en condiciones.

Fuente villacañas tv - Oscar Andrés Canavese