Macri inauguró tres tramos de la autopista en la Ruta 7

El presidente de la nación, Mauricio Macri, inauguró esta tarde tres tramos de la autopista en la Ruta 7. El mandatario encabezó el acto sobre la ruta, en compañía de la gobernadora María Eugenia Vidal y los intendentes Pablo Petrecca (Junín) y Víctor Aiola (Chacabuco).

Los tres trayectos inaugurados son: el primero, comprendido entre esta ciudad y el paraje La Agraria; el segundo, entre los kilómetros 219 y 229; y el tercero, desde la localidad de Heavy hasta San Andrés de Giles. Los nuevos 40 kilómetros de autopista se suman a la Variante de Giles, ubicada entre el kilómetro 98 y el 106, que está operativa desde el 24 de junio último.

Durante el acto, Macri destacó el avance de la obra y su importancia para toda la región. "Todos saben por qué estamos acá. Estamos acá porque es un corredor muy importante no sólo para Junín, si no para toda la Argentina porque conecta Chile con nuestros puertos. Pero lamentablemente el abandono , y el descuido de años y de la mala política, se llevó muchas vidas de seres queridos que hoy están acá. Y esto pasó en todo el país".

En esa línea, el presidente calificó como una "urgencia" la concreción de la autopista, aunque aclaró que hoy la urgencia "pasa por lo económico. Porque se que ustedes, la clase media, ha hecho un gran esfuerzo y se que todos necesitamos estar en un país que necesita crecer. Pasada la elección vamos a crecer y salir adelante. Va a crecer el empleo, mejorar el salario. Y todo eso porque ese esfuerzo que han hecho, no ha sido en vano, porque hemos empezado a resolver problemas que teníamos hace décadas y ahora aprendimos a exigir la verdad".

Por su parte, Vidal expresó su alegría por los "avances de esta obra, que son concretos y que surgen del trabajo en conjunto y de la escucha". "De la escucha que comenzó en 2015, cuando me reuní con los vecinos autoconvocados, que me dijeron que no podían esperar más esta ruta. Y después fuimos con Mauricio y nos comprometimos a cambiar eso", afirmó la gobernadora entre los aplausos de los vecinos autoconvocados que se hicieron presentes.

Y al igual que Macri, Vidal aprovechó el acto para bajar un mensaje electoralista: "No nos daremos por vencidos en nada que tengamos que enfrentar juntos". Culminadas las palabras de ambos, comprendieron el viaje hacia Junín, donde encabezarán la marcha del "Sí Se Puede" en la fuente del milenio.