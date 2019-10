Inauguración de la Plaza Fermin Arturo Sisó

María Pelizza “primeramente para mi es familia, él lo eligió a mi papá hace muchos años como su padre postizo. Huguito, su hijo es padrino de mi nieta, mi hijo es padrino de una de sus nietas. Es un lazo de toda la vida, de nuestra juventud, de pasar noches y noches en su casa, para nosotros es el Luli, como le dice Betty (su mujer) y justamente recién charlábamos y mirábamos 6,7 perros jugando, estas no son casualidades, estamos inaugurando la plaza con el nombre de Fermín y hay un montón de perros que no están peleando, están jugando.”



Cristian Pranzetti, “Estoy muy emocionado, este reconocimiento significa todo para mi, no sólo como profesional, porque no hay lugar para discusión, sino persona, para mi es como un padre. Hablo con mi mujer y le digo que en 7 años que estuve trabajando con Fermín viví más con él que con ella. Siempre me dice que soy su hijo con otro apellido.”



Hugo Sisó, hijo de Fermín Sisó “Estoy orgulloso de Fermín porque la gente se ha dado cuenta de cómo fue él toda su vida y como sigue siendo y que mis hijas jueguen en la plaza que lleva el nombre del abuelo.”



Tito Gizzi hablando con FM SONIC “Yo lo tuve como colega, Fermín es una persona muy accesible, con quien siempre se pudo hablar. Nos juntábamos en cursos de capacitación donde volcábamos lo que sabíamos y los casos que veíamos ayudándonos mutuamente, porque definitivamente eso era, traer la medicina veterinaria a Villa Cañas. Él siempre tuvo un gran afecto hacia las mascotas, una gran sensibilidad y gran vocación de servicio”



Arturo Sisó entre bromas decía “Es muy fuerte, muy movilizante, mi papá siempre fue una persona muy especial, cuando era chico y decía que era hijo de él siempre alguien tenía algo lindo para decir”. “Cuando surgió la idea del nombre él me decía, me lo merezco? nunca buscó reconocimiento, él lo hizo siempre genuinamente, porque naturalmente es así. Lo único que me sale son palabras de agradecimiento y como familia estamos muy orgullosos”

Fuente VILLACAÑASTV