Carolina Rodriguez en la inauguración de la plaza Fermín Sisó

En primer lugar expresó su inmenso agradecimiento hacia los vecinos de la ciudad “si hoy esta plaza lleva el nombre de Fermín Sisó es por ustedes, que lo votaron en las distintas redes”,luego a sus colegas en el consejo “supimos escuchar y recoger la opinión y el deseo de los vecinos y lo pudimos plasmar en una ordenanza, yo simplemente la escribí pero es el deseo de todos mis compañeros que ese día estaban muy emocionados cuando pude hacer un resumen de su vida (Fermín Sisó)”

“La verdad que el Dr. Fermín y su familia es parte de mi familia[...] Su función profesional en la ciudad es muy larga; muchos no conocen su labor científica, que es tan importante, si su función social, que no hace falta que leamos lo que ha hecho en Villa Cañás, sabemos que ha atendido al que tiene dinero, al que no, de lunes a domingo, sin horario...”



Agradeció por último en su discurso a los familiares de Fermín Sisó que se hicieron presentes en la inauguración de la plaza en su nombre y destacó la función social, la humildad, la honradez de Fermín al ejercer su profesión.

“A él no le importa si una investigación lleva su marca sino que en esta profesión ha cosechado un montón de amigos” finalizó su discurso la concejal Carolina Rodríguez citando al homenajeado.

Fuente VILLACAÑAS TV