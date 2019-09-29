Urgente #InformeGendarmeria: Encontraron con vida a Claudio Kegalj.

29 1940 hs EL COMANDANTE DEL HELICÓPTERO AS 350 B2, MATRICULA GN 919 (), RAUL MARECO, SE COMUNICO VÍA TELEFÓNICA, INFORMANDO QUE A LAS 19:00 HORAS, CUANDO RETORNABA AL AEROCLUB, AVISTO AL PARAPENTE COLGADO SOBRE UNA PARED, EL CUAL MOVIÓ UN BRAZO, DANDO SEÑALES QUE SE ENCONTRABA CON VIDA.
LA AERONAVE, BAJÓ AL JEFE DEL GEAM DEL E 24 CHILECITO, 2DO CTE EDGARDO MÁRQUEZ, UN PARAMÉDICO Y UN VAQUEANO DE LA POLICÍA DE LA RIOJA, QUIENES REALIZARÁN LAS PRIMERAS ACCIONES DE RESCATE. SE ESTIMA QUE EL RESCATE SE REALIZARÁ A LAS PRIMERAS HORAS DEL DIA 30SET19.
ESTA NOCHE, EL JEFE DEL GRUPO DE RESCATE DEL ESCUADRÓN 24 CHILECITO, CON VÍVERES, AGUA, FRAZADAS, SE APROXIMARA ADONDE SE ENCUENTRA COLGADO EL CIUDADANO CLAUDIO KEGALJ, PARA BRINDARLE LOS PRIMEROS AUXILIOS.
Informe de Javier Calvi /NDS.