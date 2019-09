Se definieron los clasificados de la Liga Venadense

RESULTADOS (30ma y última)

Juv. Pueyrredón 1 - Studebaker 1

Teodelina FBC 1 - Gral. Belgrano 3

Matienzo 1 - Peñarol 2

Belgrano FBC 4 - Rivadavia 1 Susp. 40'ST

San Jorge 0 - Unión y Cultura 1

Jorge Newbery (VT) 2 - Hughes FBC 1

Atl. Elortondo 1 - Jorge Newbery (R) 3

Juventud Unida 3 - Racing Club 2

POSICIONES

Primera División 'A'

Studebaker 60 puntos (*)

Juventud Unida 58 (+)

Juventud Pueyrredón 55 (+)

Atlético Elortondo 48 (+)

Unión y Cultura 43 (+)

Belgrano FBC 43 (+)

Teodelina FBC 42 (+)

San Jorge 41

Jorge Newbery (VT) 40

Gral. Belgrano 38

Jorge Newbery (R) 36

Peñarol 34

Hughes FBC 32 (-)

Racing Club 30 (-)

Rivadavia 27 👇

Matienzo 24 👇

(*) Studebaker clasificó directamente a semifinales.

(+) Clasificados a la etapa presemifinal (play off)

(-) Hughes y Racing jugarán la Promoción.

👇 Rivadavia y Matienzo descendieron de categoría; jugarán la próxima temporada en la Primera ‘B’.

PRÓXIMA FECHA

Etapa Presemifinal (play off)

✠Juventud Unida vs. Teodelina FBC

✠Juv. Pueyrredón vs. Belgrano FBC

✠Atlético Elortondo vs. Unión y Cultura

👉Juventud Unida, Pueyrredón y Atlético eligen la condición de local para el primer partido👈

