La mujer de Venado Tuerto desaparecida es buscada "hace cuatro meses"

La publicación de la imagen de esta mujer fue varias veces compartida, y surgieron diferentes comentarios; siendo el más repetido "después de cuatro meses la buscan recién ahora".

Debido a esto Paula, la hermana de la mujer buscada, salió a aclarar la situación: "Definitivamente las personas hablan sin saber, y opinan porque atrás de un celular es muy fácil opinar sin preguntar", comenzó diciendo y luego agregó: "Quiero decirles que del primero día que se fue empezamos con abogados, fiscales y policías. Nos decían que no lo hagamos público, que de acá vamos a investigar a fondo, y el último recurso es darlo a conocer en redes sociales".

Luego Paula explicó: "Ella no se fue a internar (a Rosario) sola; se fue de casa el 3 de junio 2019. Ese mismo día nosotros volvíamos de Rosario de una entrevista para que ella el viernes de la misma semana se interne, por la cuaÄş volvimos a las 17:30 y ella 18:30 máximo, salió de casa y no volvió más".

"La buscamos hace 4 meses. Recién ahora se da a conocer por orden el fiscal por las redes sociales", volvió a remarcar la hermana de la joven y pidió: "Por favor que difundan la publicación y si la ven en algún lado comunicarse a los numero que aparecen".



EL PEDIDO DE PARADERO

Se solicita información acerca del paradero de Silvina Haydee Kakefuku de 32 años.

De acuerdo con la denuncia efectuada por sus familiares, la mujer se fue de su casa en la ciudad de Venado Tuerto en los primeros días de junio. Lo hizo con todas sus pertenencias y con la intención de internarse en la ciudad de Rosario.

A partir de ese momento, no tuvo más contacto con sus allegados, quienes radicaron la correspondiente denuncia.

Silvina Haydee Kakefuku es delgada, de tez blanca y mide aproximadamente 1,60 centímetros. Tiene ojos pardos, cabello corto de color castaño claro y con rulos y un tatuaje con forma de estrella en la nuca.

El fiscal a cargo de la investigación por el paradero es Mauro Blanco. Cualquier información acerca de la mujer debe ser aportada en la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción (Venado Tuerto) al teléfono 03462-421612/3 o bien dirigiéndose a cualquier comisaría cercana.

