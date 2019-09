Venado Tuerto: Maldita transición

Es que no hay dudas que “la maldita transición” es demasiado extensa, seis meses para una administración que se va y para otra que se prepara para entrar es demasiado.

Así por acá el intendente electo, Leonel Chiarella, recién salió de su prolongado bajo perfil el miércoles último para oficializar con “bombos y platillos” su primer nombramiento en el futuro gabinete. Si bien no fue ninguna sorpresa que Diego Milardovich sea el elegido para ocupar la futura jefatura de gabinete, si lo fue la forma para informarlo. Parece que el futuro mandatario irá mostrando las cartas como en el truco, de a una.

Mientras tanto en los próximos días posiblemente se culmine rompiendo la aparente calma de la transición, ya que el Frente Progresista dará a conocer su proyecto alternativo de moratoria para el Derecho de Registro e Inspección (DRI). Al respecto cabe recordar que el actual Ejecutivo elevó el mes pasado al legislativo su propia propuesta pero dos semanas atrás cuando parecía que iba a ser tratado en el recinto, los ahora ediles opositores decidieron pedir una postergación para realizar una pormenorizada evaluación de la misma.

Lo cierto es que el oficialismo ya avisó que en actual contexto de crisis necesita contar con esta herramienta que le permitiría engrosar la recaudación para hacerle frente a las obligaciones que debe asumir de acá a diciembre. Pero desde el Frente Progresista advierten que de aprobarse la moratoria la misma disminuirá potenciales ingresos posteriores al 10 de diciembre.

Cada uno tiene su parte de razón, pero en realidad detrás de esta polémica aparece otro tema que por ahora los protagonistas prefieren mantener en silencio pero que tarde o temprano va a estallar. Es que desde las huestes de Chiarella se quejan (aunque no lo hacen público) que en la Mesa de Transición todavía no aparecieron los números que indiquen la verdadera situación financiera del Municipio. “Por ahora solo se puso sobre la mesa los datos sobre el personal y algún que otro detalle, pero sobre números nada”, sostienen.

La otra espera

Por su parte, en San Martín y Marconi la espera es larga, pero en este caso no por la transición local si no por la provincial. Es que el propio intendente y la mayoría de los integrantes de su gabinete, y hasta algún concejal, están aguardando que Omar Perotti dé señales sobre sus futuros acompañantes en el gobierno provincial. De hecho más de un freyrista hace alarde en conversaciones privadas sobre su segura mudanza a Santa Fe.

Pero por ahora el rafaelino no se avizora demasiado apurado y aún no dio ni una pista sobre quienes elegirá. Colegas santafesinos, que están más cercano al microclima político provincial, deslizaron que Perotti va a esperar las elecciones nacionales para nombrar su gabinete. Así según quien triunfe en estas últimas (aunque a esta altura no hay que ser demasiado adivino para saber quién lo hará) él realizará los nombramientos correspondientes. Al fin y al cabo el gobernador electo es reconocido por su pragmatismo y su acomodo a los tiempos que corran. Y por ende ninguna de las dos opciones le caería demasiado mal. Por supuesto con Alberto Fernández le sería todo más fácil pero la opción de Macri tampoco lo espantaría (solo hace falta revisar sus votaciones en el Senado Nacional para vislumbrar esto).

Claro está, a los dirigentes venadenses que aspiran a tener algún protagonismo en la política provincial les conviene que Alberto Fernández sea el futuro presidente, ahí sus acciones subirían considerablemente (sobre todo la del propio José Luis Freyre que cuenta con el padrinazgo del fiel Agustín Rossi). De todos modos quedaran cargos vacantes en el Nodo, ese espacio que antes de las elecciones el pragmático Perotti prometió que iba a cerrar y que ahora parece que va a preservar, y en delegaciones varias del gobierno provincial por acá. Es decir, ninguno parece que vaya a engrosar las filas de los desocupados

Aunque las aspiraciones del actual intendente son muy superiores y por lo menos pretende poder obtener un lugar que le otorgue un verdadero protagonismo, sobre todo porque su intención, parece ser, es convertirse en la cabeza de la oposición por acá.

Mauro Camillato