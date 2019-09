El BCRA publicó los nombres de las personas que compraron más de u$s 10.000 en el mes

Mediante la Comunicación “C” 84797, el Banco Central (BCRA) publicó un listado de personas que no

podrán comprar ni vender dólares sin autorización del organismo.



La entidad conducida por Guido Sandleris le informó el listado de más de 800 personas a las que no podrán

hacer operaciones de cambios. Se trata de las personas a las que el BCRA ya les había iniciado

sumarios por haber comprado más de u$s 10.000 en este primer mes de vigencia del cepo cambiario.



"Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que en el marco del Decreto N°609/19 y de la Comunicación “A”

6770 y complementarias, mediante Resolución N°61/19, se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este

Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio, o en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta

de" esas personas.



Asimismo, la autoridad monetaria indicó que las personas que figuran en el listado "deberán abstenerse de

transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales".



En el Central explicaron que esta comunicación "responde al control que se hace habitualmente en materia

cambiaria" y que "hay comunicaciones de este tipo todo el tiempo". No obstante, reconocieron: "La única

particularidad es que con el control de cambios el BCRA actualizó los sistemas para verificar casi en

tiempo real que no se infrinja".



Con respecto a la información suministrada (nombre completo, DNI y CUIT), desde el organismo monetario

aclararon que son los datos que se necesitan para suspender la operatoria de esas personas en el mercado

cambiario.



Como parte del cepo cambiario, el BCRA fijó el tope máximo de compra de dólares en u$s 10.000 por mes.

En agosto, el 97% de los individuos compraron menos que esa cifra, mientras que sólo 32.000 personas

compraron un monto mayor a esa cifra.

Desde el Banco Central aclararon que este tipo de comunicaciones "C" son aquellas que notifican a todo el

sistema financiero cuando una persona incumple con las normativas vigentes. De esta manera, los bancos se

enteran del incumplimiento y que no están habilitadas a operar en cambios.



Asimismo, fuentes de la entidad destacaron que "todas las comunicaciones que se envían del BCRA al sistema

financiero son presentadas en la misma web del Banco. Es lo que garantiza la transparencia del sistema".



"Los sistemas del BCRA notifican automáticamente de esta manera, a las entidades financieras de cualquier

cambio que pueda haber. Es un sistema ciego en el sentido de que funciona con total independencia de

nombres y comunica automáticamente de esta manera al resto de las entidades financieras los cambios",apuntaron desde el edificio de la calle Reconquista.