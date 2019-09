Atletismo: el gesto fair play que recorre el mundo

Un corredor de Aruba se desvaneció en la pista y no pudo continuar la prueba de 5000 metros. Sin embargo, un rival lo levantó y le ayudó a cruzar la meta.

El Mundial de atletismo que se celebra en Doha, Qatar, tuvo una de las escenas más conmovedoras luego de que el corredor de Aruba, Jonathan Busby, fuera ayudado para cruzar la línea de meta por su rival de Guinea Bissau, Braima Suncar Dabo.

Se corrían los últimos 250 metros de la prueba de 5000 metros cuando Busby cayó en la pista, al borde del desma

yo. El atleta de Aruba no pudo ponerse en pie hasta que fue socorrido por el guineano Dabo, quien lo sujetó de los brazos y lo condujo a la meta.

El gesto recorrió el mundo, aunque generó un llamado de atención para los atletas debido a las elevadas temperaturas en la capital qatarí que soportó unos 40 grados.

Los dos, únicos representantes de sus países en este Mundial, terminaron con más de 18 minutos, un tiempo anecdótico, pero se ganaron la ovación del día por su gesto de ‘fair play’.

Casi cinco minutos antes, el etíope Selemon Barega ganó la primera serie (13:24.69), mientras que el joven prodigio noruego Jakob Ingebrigtsen, cuarto, se clasificó para su primera final mundial unos días después de haber festejado sus 19 años.

Ingebrigtsen participa en este Mundial en los 1.500 y 5.000 metros, donde el año pasado, con 18 años, consiguió un doblete de oros en el Europeo de Berlín.



Sin final. La marplatense Belén Casetta, finalista hace dos años en el Mundial de Londres y bronce en los Panamericanos de Lima 2019, no pudo repetir esa actuación y quedó eliminada en la primera ronda de los 3.000 metros con obstáculos de Doha 2019.

Casetta, de 25 años y que tiene sus estudios de Medicina en paréntesis mientras dura el ciclo olímpico hacia Tokio 2020, fue novena de las catorce competidoras de su serie, con un tiempo de 9 minutos, 45 segundos y 7 centésimas, veinte segundos superior a su mejor marca personal (9:25.99).

En el total de las competidoras de la primera ronda, Casetta fue 29ª de las 42, lejos de las quince clasificadas para la final.

“Técnicamente fue un desastre, me chocaron, me tocaron de atrás, de delante. La carrera fue mala técnicamente, ésta la pongo como una de las peores. Hubo bastante empujón, codeos, te daban manotazos. Me decepcionó esta carrera”, relató la deportista argentina a la agencia AFP.

“Vengo de una lesión, tampoco podía esperar mucho este año.

No puedo pedirle al cuerpo que se ponga a un tiempo que no se da. La carrera fue mala, pero estoy hasta contenta con mi tiempo, teniendo en cuenta cómo fue la carrera”, apuntó.

Argentina tiene otros dos atletas en este Mundial de Doha, Florencia Borelli (5.000 metros) y Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo), que competirán en los próximos días.

Fuente: AFP