Cuáles son los alfajores y turrones prohibidos por la ANMAT

Para el organismo, algunos productos de Nevares y Genio no cumplen "con las especificaciones del artículo 155 tris del Código Alimentario Argentino".

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves 26 de septiembre la comercialización en todo el territorio nacional de varias golosinas, entre las que se encuentran alfajores y turrones de reconocidas marcas.

La medida tomada por el organismo fue publicada en detalle en el Boletín Oficial de ayer.

Los productos en cuestión son: la "mini torta sabor chocolate rellena con dulce de leche y mousse sabor vainilla cubierta cubierta con baño de repostería" y la "oblea con relleno sabor vainilla cubierta con baño de repostería". Para ANMAT, el análisis de las muestras de los mencionados alimentos no cumplen "con las especificaciones del artículo 155 tris del Código Alimentario Argentino". Otra porción de los alimentos estudiados infringe lo especificado en el artículo 155 tris y 800, inciso d, del Código. El mismo indica que "contiene ácido sórbico y ácido benzoico como conservadores no permitidos para este tipo de producto".

Los productos prohibidos son: “Mini torta sabor chocolate rellena con dulce de leche y mousse sabor a vainilla cubierta con baño de repostería”. Marca: Nevares, nombre de fantasía: Chocoblock, RNE: 02-031531, RNPA: 02-520154, fecha de vencimiento: 20/08/2019, lote: Lo5 31. “Oblea con relleno sabor a vainilla cubierta con baño de repostería”. Marca: Nevares, nombre de fantasía: CROCBAR, RNE: 02-031531, RNPA: 02-584526, fecha de vencimiento: 19/11/19. “Oblea con relleno tipo mousse sabor de chocolate y maní con baño de repostería”, marca: Smack, RNE: 02-593286, fecha de vencimiento: 12/11/2019, lote L46 53. “Oblea rellena con pasta a base de azúcar y leche con sabor a vainilla, arroz inflado, cubierta con baño de repostería”. Marca: Nevares, nombre de fantasía: Swiss roll, RNE: 02-031531, RNPA: Expediente 2906-18957/18, fecha de vencimiento: 20/08/2019, lote: L34 32. “Alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería fantasía blanco”. Marca: Genio, RNE: 02-031531,RNPA: 02-594380, fecha de vencimiento: 04/08/2019, leto: L6 11/2. “Alfajor con relleno a base de cacao cubierto con baño de repostería, fantasía blanco”. Marca: Mogy, RNE: 02-031531, RNPA: 02-514714, fecha de vencimiento: 04/02/2020, lote: L6 11/2. “Alfajor relleno con pasta de marroc”. Marca: Fulbito, RNE: 02-031531, RNPA: 02-533381, fecha de vencimiento: 28/01/2020, lote: L5 51/1. “Oblea rellena con crema de maní cubierta con baño de repostería”. RNPA: 02-593292, lote: L1 10 41, marca: Nevares, vencimiento: 31/12/2019, RNE: 02-030718. “Turrón de maní recubierto con oblea con baño de repostería”. RNPA: 02597702, nombre de fantasía: Fantasía, lote: L46-33, marca: Nevares, vencimiento: 12-11-2019, RNE: 02031531.

